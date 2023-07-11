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Долларовая цена новостроек Москвы достигла минимума за 1,5 года

Optima Development: текущий курс доллара выгоден для покупателей жилья с валютными сбережениями
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Снижение курса рубля открыло владельцам валютных сбережений возможность для выгодных сделок на рынке премиальных новостроек Москвы: средняя стоимость 1 кв. м в долларовом эквиваленте в настоящее время составляет порядка $6,6 тыс., что на 29% меньше, чем в аналогичный период 2022 года. Об этом «Известиям» сообщили 11 июля аналитики Optima Development.

«Текущий курс рубля к доллару — самый выгодный для покупателей с валютными сбережениями за последние полтора года. Предыдущая удачная возможность конвертировать валютные сбережения в недвижимый актив была в марте 2022 года», — рассказали эксперты.

Как пояснили аналитики, тогда курс доллара достигал отметки в 104 рубля, а за 1 кв. м в премиальной новостройке можно было заплатить в среднем $5,9 тыс. (617 тыс. рублей)

В более широкой ретроспективе в последний раз самый низкий уровень долларовой цены на премиальные новостройки фиксировался только в конце 2018 года ($7,2 тыс. при рублевой цене в 490 тыс. рублей за 1 кв. м), отметили в компании.

Эксперты не исключают, что резкое ослабление рубля способно стимулировать спрос в высокобюджетном сегменте новостроек Москвы. Их число может вырасти в ближайший месяц на 15–20% относительно июня.

Пока все в дом: в России впервые за год упали цены на новостройки
Эксперты прогнозируют дальнейшее снижение стоимости такой недвижимости

Ранее, 5 июля, генеральный директор компании Roomba-service Алексей Назарычев рассказал «Известиям», что рынок недвижимости в стране постепенно стабилизируется и выравнивается. По его словам, наблюдается рост спроса на вторичном рынке.

29 марта в СК «Росгосстрах» сообщили «Известиям», о каком жилье мечтают россияне. Так, 48% опрошенных заявили, что хотят недвижимость в элитном комплексе, 28% — в качественной новостройке, а 10% — в историческом здании. На покупку идеального жилья 22% респондентов готовы потратить от 5 млн до 10 млн рублей.

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