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Эксперт заявил о стабилизации ситуации на рынке недвижимости в России

Эксперт Назарычев: ситуация на российском рынок недвижимости начинает стабилизироваться
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Рынок недвижимости постепенно начинает стабилизироваться и выравниваться, рассказал «Известиям» 5 июля эксперт рынка недвижимости, генеральный директор компании Roomba-service Алексей Назарычев.

«Важно, что это происходит естественным образом. За первое полугодие рост цен незначительный — в пределах 1,5%», — отметил он.

По его словам, наблюдается рост спроса на вторичном рынке. Так, покупатели, ранее интересовавшиеся первичной недвижимостью, стали рассматривать вторичное жилье, изучая варианты с более низкими ценами.

«Также, на рынок возвращаются клиенты с накоплениями в валюте. Это увеличивает цены на «вторичку» и сокращает разрыв между новостройками. Сейчас он составляет примерно 10%», — добавил он.

Однако, за счет лучшего предложения по ипотеке на первичном рынке (программы господдержки и субсидирование от застройщика) размер ежемесячного платежа нивелирует разницу в цене, что критично для большого количества покупателей, объяснил эксперт.

По его мнению, на рынок будет оказывать существенное влияние геополитическая ситуация, которая пока нестабильна. Также ситуация зависит от уровня доходов населения.

«Если отталкиваться от всех факторов, сейчас самое время для покупки квартиры на вторичном рынке без ипотеки или новостройки с ипотекой. Окно возможностей очень небольшое. Предполагаем, что до конца года стоимость на вторичном и первичном рынках будет выравниваться при умеренном росте цен (до 2%) за счет сезонности и сокращения предложения», — подчеркнул Назарычев.

Эксперт прогнозирует к концу года повышение ипотечных ставок в связи с возможным ростом ключевой ставки и уровня первоначального взноса из-за ожидающегося ужесточения требований Центробанком.

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29 марта в СК «Росгосстрах» рассказали «Известиям», о каких квартирах мечтают россияне. Так, 48% респондентов заявили, что хотят недвижимость в элитном жилом комплексе, 28% — в качественной новостройке, а 10% — в историческом здании. При этом на покупку идеального жилья 22% опрошенные жители России готовы потратить от 5 млн до 10 млн рублей.

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