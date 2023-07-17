Бывший футболист московского ЦСКА Фернандес перешел в петербургский «Зенит»

Санкт-петербургский «Зенит» на официальном сайте в понедельник, 17 июля, объявил о переходе бывшего футболиста московского ЦСКА Марио Фернандеса.

Соглашение с 32-летним защитником подписано по схеме 1+1.

«Футбольный клуб «Зенит» приветствует Марио Фернандеса в Петербурге и желает новых побед и титулов!», — указано в Twitter-аккаунте ФК.

О возможном переходе Фернандеса в «Зенит» 6 июля сообщил бразильский журналист Алешандре Прецель. За ЦСКА он играл 10 лет, покинул клуб в 2022 году.

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