Синоптик спрогнозировал похолодание до +15 градусов на этой неделе в Москве

Начиная со вторника погода в Москве снова испортится — ожидаются сильные дожди с грозами и похолодание до +15 градусов. Об этом 17 июля рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Он отметил, что понедельник будет теплым и без осадков с температурой до +27 градусов. Однако начиная со второй половины дня вторника погода испортится — прогнозируется сильный дождь с грозами, который будет сопровождаться порывами ветра до 18 м/c. Кроме того, обильные осадки ожидаются в среду. Температура воздуха в эти дни понизится до +15…+18 градусов.

В четверг и пятницу, по словам синоптика, также прогнозируются дожди, но уже гораздо слабее. При этом температура поднимется до +21…+23 градусов.

16 июля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в столице в ближайшие три дня температура воздуха поднимется до +25…+27 градусов, однако со среды, 19 июля, ожидаются похолодание до +20 градусов и облачная погода.

Он также добавил, что с 20 по 22 июля днем температура прогнозируется в диапазоне +19…+24 градусов. По его словам, такой температурный фон ниже нормы на 2–2,5 градуса и соответствует началу июня.