Реклама
Прямой эфир
Политика
Песков указал на прекращение участия РФ в зерновой сделке
Политика
Путин принял доклады об атаке на Крымский мост
Общество
На Кубани сообщили об отсутствии угроз жизни пострадавшей на Крымском мосту девочки
Политика
Песков указал на необходимость сохранить каналы связи с США
Политика
Комитет СФ осудил решение США поставить кассетные боеприпасы Украине
Мир
МИД КНР выразил надежду на продление зерновой сделки
Туризм
В РСТ заявили о готовности отелей Крыма бесплатно продлевать проживание туристов
Экономика
В России подорожали грузовые автоперевозки
Происшествия
НАК назвал ЧП на Крымском мосту террористической атакой
Авто
АвтоВАЗ планирует начать производство 150-сильных турбомоторов
Авто
На российском рынке начались продажи седана Changan Lamore
Происшествия
Туристку убило молнией на юге Красноярского края
Авто
Авто в России подорожают из-за повышения утилизационного сбора с 1 августа
Сюжет:

Синоптик спрогнозировал похолодание до +15 градусов на этой неделе в Москве

Синоптик Шувалов: на этой неделе в Москве ожидаются дожди и похолодание до +15 градусов
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Начиная со вторника погода в Москве снова испортится — ожидаются сильные дожди с грозами и похолодание до +15 градусов. Об этом 17 июля рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Он отметил, что понедельник будет теплым и без осадков с температурой до +27 градусов. Однако начиная со второй половины дня вторника погода испортится — прогнозируется сильный дождь с грозами, который будет сопровождаться порывами ветра до 18 м/c. Кроме того, обильные осадки ожидаются в среду. Температура воздуха в эти дни понизится до +15…+18 градусов.

В четверг и пятницу, по словам синоптика, также прогнозируются дожди, но уже гораздо слабее. При этом температура поднимется до +21…+23 градусов.

Жарко — холодно: какими будут последствия погодных аномалий в июне
Экстремальные температуры в регионах уже повлияли на здоровье людей и будущий урожай

16 июля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в столице в ближайшие три дня температура воздуха поднимется до +25…+27 градусов, однако со среды, 19 июля, ожидаются похолодание до +20 градусов и облачная погода.

Он также добавил, что с 20 по 22 июля днем температура прогнозируется в диапазоне +19…+24 градусов. По его словам, такой температурный фон ниже нормы на 2–2,5 градуса и соответствует началу июня.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023