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На российском рынке начались продажи седана Changan Lamore
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На российском рынке начались продажи седана Changan Lamore

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Фото: Changan
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Футуристический седан Changan Lamore, недавно показанный в ходе выставки «Иннопром», появился в салонах российских дилеров. Цена на ввезенную по параллельному импорту новинку начинается от 2,35 млн рублей, сообщает «Российская газета».

По габаритам Lamore сопоставим с «одноклассниками» Chery Arrizo 8 и Dongfeng Shine Max: длина ― 4770 мм, ширина ― 1840 мм, высота ― 1440 мм. Внешне седан напоминает кроссоверы линейки Uni, которым свойственны выдвижные дверные ручки и единое для Uni оформление решетки радиатора.

Changan Lamore оборудован полуторалитровым бензиновым турбодвигателем мощностью 170 л.с. в паре с семиступенчатой роботизированной трансмиссией с приводом на передние колеса.

Интерьер Lamore выделяется овальным рулем, большим вертикальным экраном системы мультимедиа диагональю 13,2 дюйма наподобие дисплеев электрокаров Tesla. Всего производитель обещает россиянам четыре комплектации.

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Ранее, 10 июля, Dongfeng Motor в ходе «Иннопрома» представил на российском рынке спортивный седан Shine Max. Седан оборудован полуторалитровым турбодвигателем мощностью 190 л.с. (320 Нм) в паре с семиступенчатым «роботом» с приводом на передние колеса.

Салон Dongfeng может похвастать 10,25-дюймовым дисплеем системы мультимедиа, цифровой панелью инструментов, адаптивным круиз-контролем, системой удержания в полосе и камерами кругового обзора.

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