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«Известия» показали работу артиллеристов на белогоровском и спорном направлениях

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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На белогоровском направлении артиллеристы уничтожили позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ). О том, как российские военные работают с артиллерией и беспилотниками, рассказал корреспондент «Известий» Денис Кулага 17 июля.

«Один из нюансов работы с артиллерией — это время: приходится порой часами вот так сидеть с гаубицей и ждать, когда придет цель. Дело в том, что украинская сторона стала намного аккуратнее работать, техника передвигается только ночью, пехота практически не высовывается», — рассказывает Кулага.

Однако, как только враг обнаружен, расчеты немедленно приступают к атаке. На кадрах видно, как российские солдаты нанесли удар по опорной позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ), от разлета осколков погибли сразу несколько единиц личного состава врага. Удар наносится по позиции и во второй раз, чтобы наверняка.

Затем на видео продемонстрированы окрестности спорного направления.

«Динамика работы здесь такая: артиллерия отработала, вместе с бойцами переждали в укрытии. И дальше вот небольшими тропками пробираемся в сторону очередных расчетов», — поделился корреспондент.

На позициях дежурят бойцы 123-й бригады. За густой растительностью стоит расчет С-60. Спустя несколько мгновений его вывели в работу и открыли огонь по врагу. Украинские солдаты уничтожены.

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Ранее в этот день Минобороны РФ сообщило, что экипажи ударных вертолетов Ка-52 Восточного военного округа уничтожили опорный пункт и бронированную технику украинской армии. Во время боевого вылета экипажи Ка-52 совершили пуски по опорным пунктам ВСУ. В результате были уничтожены пункт управления и бронемашина противника.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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