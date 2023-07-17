В Аргентине зафиксировали землетрясение магнитудой 6,5

В Аргентине было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,5. Об этом в понедельник, 17 июля, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Центр зафиксировал подземный толчок в 03.05 по времени UTC (06.05 мск — Ред.) в 25 км от города Лонкопуэ, в котором проживают 4,3 тыс. человек.

По данным центра, очаг землетрясения находился на глубине 171 километра.

Информации о пострадавших нет.

Ночью 14 июля на границе Таджикистана и Афганистана произошло землетрясение магнитудой 5,7. Эпицентр землетрясения находился в 823 км к юго-западу от Алма-Аты. Очаг залегал на глубине 35 км.

За день этого стало известно, что ученые прогнозируют в Стамбуле и регионе Мраморного моря землетрясение магнитудой выше 7 баллов, что может повлечь за собой серьезные последствия для всей Турции.