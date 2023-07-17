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Благодаря проектам КРТ в Москве появятся порядка 107,5 тыс. новых рабочих мест

Собянин: проекты КРТ дадут Москве около 107,5 тыс. новых рабочих мест
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Благодаря проектам комплексного развития территорий (КРТ) в Москве появятся около 107,5 тыс. новых рабочих мест. Об этом в воскресенье, 16 июля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, в настоящее время реализуются 41 проект КРТ в 34 столичных районах. На участках возводятся многофункциональные городские кварталы с комфортным жильем, детскими садами и школами, спортивными комплексами, поликлиниками, гостиницами, парками и бизнес-центрами, пишет «Москва 24».

Собянин отметил, что в рамках проектов возведут свыше 5,1 млн кв. м жилья, более 2,7 млн кв. м общественно-деловых объектов, свыше 2,1 млн кв. м современных производств, отмечает телеканал «360».

Таким образом, по словам чиновника, будут созданы рабочие места для порядка 107,5 тыс. человек. Ежегодный бюджетный эффект после реализации проектов превысит 39 млрд рублей, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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14 июля заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что участок площадью свыше 1,7 га в бывшей промзоне «Серп и Молот» ждет комплексное развитие. Там построят выставочный комплекс, офисы, магазины и кафе, пишет сайт kp.ru.

В июне стало известно, что в Мещанском районе Москвы проведут реорганизацию участка площадью 3,27 га по программе КРТ. Там планируется возвести общественно-деловые объекты вместо устаревших торговых точек. В частности, на участке появится гостиница площадью до 60 тыс. кв. м. Объем инвестиций в реорганизацию территории оценивается в 23,4 млрд рублей, уточняет RT.

В мае Владимир Ефимов сообщил, что в девяти районах Москвы планируется построить 11 спортивных комплексов в рамках проектов КРТ. Он отметил, что общая площадь сооружений составит около 72 тыс. кв. м, где будут трудоустроены около 3,5 тыс. человек, пишет НСН. Комплексы возведут на месте неиспользуемых территорий, старых складов и недостроенных объектов.

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