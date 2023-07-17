Диетолог назвала провоцирующие быстрый набор лишнего веса продукты

Врач терапевт-диетолог «СМ-Клиники» Елена Тихомирова рассказала о продуктах, которые приводят к скоростному набору лишнего веса.

В беседе с Life.ru в воскресенье, 16 июля, специалист объяснила, что в соках содержится большое количество углеводов — от 10 до 15 г на 100 г сока, а это порядка двух–трех чайных ложек сахара. Средняя порция сока составляет 350 г, потому в ней может содержаться до 10 чайных ложек сахара. Такое его количество провоцирует быстрый набор веса и различные проблемы со здоровьем.

Кроме того, специалист призвала с осторожностью употреблять замороженные смузи, в которых также содержится большое количество углеводов, в том числе простые сахара.

Также диетолог указала на то, что роллы состоят в основном из риса, в котором присутствует большое количество углеводов. Это делает роллы калорийным блюдом. Роллы можно есть в качестве обеда, однако на вечер лучше выбирать диетические блюда.

Помимо этого, по словам Тихомировой, к набору лишнего веса могут приводить такие блюда, как макароны с заправкой, лазанья, паста, плов. Эти сочетания являются высокоуглеводными.

Вредными для фигуры являются и такие завтраки, как хлопья, мюсли и другие завтраки быстрого приготовления, особенно в сочетании с соком. Также специалист призвала ограничить потребление гранолы, в которой содержится много орехов и обжаренных на меду хлопьев, что делает ее калорийной.

По словам Тихомировой, все указанные продукты могут спровоцировать набор лишнего веса, если употреблять их в избытке.

14 июля врач-диетолог Маргарита Королева посоветовала включить в рацион зерновые и источники полноценного белка из мяса, рыбы и птицы для быстрого снижения веса. По ее словам, основное правило похудения — это разнообразное питание, состоящее из натуральных продуктов, отмечает телеканал «360». Между тем, перед тем как начать сбрасывать вес, диетолог призвала проконсультироваться с лечащим врачом, пишет Pravda.Ru.

11 июля специалист по лечебному и спортивному массажу Дмитрий Литвиненко рассказал, что корректирующий и лимфодренажный массаж помогает похудеть. Также стоит помнить, что массаж нужно делать курсами в 5–15 сеансов, чтобы добиться желаемого результата, пишет RT.

3 июля врач-эндокринолог, к.м.н. Наталия Тананакина рассказала, что риск развития ожирения снижается благодаря сбалансированному рациону. По ее словам, к увеличению массы тела приводит избыточная калорийность рациона. Тананакина указала на то, что питание должно быть регулярным и дробным, а последний прием пищи должен происходить за два–три часа до сна.

В июне диетолог Елена Соломатина рассказала о популярных летних продуктах, способствующих набору веса. К таким продуктам специалист отнесла сезонные ягоды и плоды, а также арбузы и дыни. Все они сладкие, и если есть их в неограниченном количестве, могут быть последствия для фигуры. Также в летний сезон люди любят пить квас и газированные холодные напитки, есть мороженое, в которых также содержится много сахаров, сообщает РИАМО.

Соломатина посоветовала включить в распорядок дня физическую активность: кататься на велосипеде, самокате, роликах, заниматься плаванием или играть в бадминтон.

В 2022 году тренер по бегу и функциональной подготовке Евгений Шувакин назвал лучший способ похудения. По его словам, лучшим способом сбросить вес является сочетание силовых и кардиотренировок. Специалист объяснил, что кардиотренировки увеличивают частоту сердечных сокращений. Лучшими вариантами являются бег или ходьба, также полезно плавать или кататься на велосипеде. При грамотном подходе, считает он, подобные занятия помогут избавиться от лишнего жира, отмечает телеканал «Звезда».

Специалист подчеркнул, что тем, кто хочет нарастить мышечную массу или исправить асимметрию собственного тела, лучше работать с отягощениями или с собственным весом. Шувакин призвал не выполнять оба вида тренировок в один день.