Mazda планирует в 2027 году выпустить первый электромобиль
Автоконцерн Mazda планирует в 2027 году представить свой первый электромобиль. Об этом в понедельник, 17 июля, сообщило агентство Kyodo со ссылкой на генерального директора компании Масахиро Моро.
«Он [Масахиро Моро] пообещал активизировать свои усилия по электрификации Китая, крупнейшего автомобильного рынка в мире, сделав ставку на то, что переход на электромобили в стране будет происходить быстрыми темпами», — говорится в сообщении.
По данным агентства, в Mazda намерены плавно увеличивать объемы производства электромобилей с 2028 года. Кроме того, компания планирует начать разработку систем управления для электромобилей в сотрудничестве с автоконцерном Toyota.
Ранее, 11 июля, российская компания «Моторинвест» объявила о начале выпуска электрокара Evolute i-Jet на заводе в Липецкой области уже в августе.
По словам управляющего партнера «Моторинвеста» Андрея Резникова, помимо электрического кроссовера Evolute i-Jet в третьем квартале текущего года на российский рынок выйдет еще одна модель бренда ― семиместный минивэн i-Van.