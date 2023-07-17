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Mazda планирует в 2027 году выпустить первый электромобиль

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Автоконцерн Mazda планирует в 2027 году представить свой первый электромобиль. Об этом в понедельник, 17 июля, сообщило агентство Kyodo со ссылкой на генерального директора компании Масахиро Моро.

«Он [Масахиро Моро] пообещал активизировать свои усилия по электрификации Китая, крупнейшего автомобильного рынка в мире, сделав ставку на то, что переход на электромобили в стране будет происходить быстрыми темпами», — говорится в сообщении.

По данным агентства, в Mazda намерены плавно увеличивать объемы производства электромобилей с 2028 года. Кроме того, компания планирует начать разработку систем управления для электромобилей в сотрудничестве с автоконцерном Toyota.

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