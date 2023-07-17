Минэк утвердил четыре новых национальных турмаршрута

Экспертный совет при Минэкономразвития выбрал в качестве национальных маршруты в Дагестане, Санкт-Петербурге, Нижегородской и Свердловской областях.

Новые четыре маршрута — это «Легенды Дагестана», «Петербург. Петр. От первого камня до небоскреба», «С умыслом #PROПРОМЫСЛЫ» от Нижнего Новгорода и «Императорский маршрут» от Свердловской области. Их представили на рассмотрение в Минэкономразвития сами регионы.

Наличие в регионе национального турмаршрута позволяет подать заявку на грантовую поддержку для его обустройства, рассказали «Известиям» в пресс-службе министерства.

«Новые маршруты смогут претендовать на гранты в следующем году. В 2023 году грантовая поддержка была оказана почти 40 регионам, удалось поддержать порядка 170 инициатив. Сумма субсидий в текущем году в рамках нацпроекта на обустройство пляжей и нацтурмаршрутов составила 3,1 млрд рублей», — рассказали в Минэкономразвития.

По словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, после назначения четырех новых маршрутов национальными, турпоток по ним может увеличиться на четверть.

«Я бы сказала, что это хороший инструментарий для региона, позволяющий сформировать большой дополнительный поток путешественников. Мы надеемся, что рост в 25% для этих маршрутов на следующий сезон будет легко достигнут», — сказала она «Известиям».

Поездки по нацмаршрутам можно приобрести у туроператоров. Это путешествия «под ключ»: в стоимость входит проживание в гостинице, питание, экскурсии и входные билеты. Но дорогу до города, откуда стартует маршрут, и трансфер из аэропорта путешественник организует самостоятельно.

Стоимость зависит от продолжительности маршрута и уровня гостиницы, и в среднем варьируется от 10 до 20 тыс. рублей с человека.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Скатерть и дорога: утверждены четыре новых национальных турмаршрута