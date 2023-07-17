Реклама
Прямой эфир
Экономика
Цены на новостройки стремительно выросли за две недели
Происшествия
Аксенов сообщил об остановке автомобильного движения на Крымском мосту
Мир
Стало известно о возможной встрече президентов России и Бразилии на саммите БРИКС
Армия
Экипажи вертолетов Ка-52 уничтожили пункт управления и бронетехнику ВСУ
Мир
В Аргентине зафиксировали землетрясение магнитудой 6,5
Общество
Синоптики спрогнозировали переменную облачность и до +27 градусов в Москве 17 июля
Мир
Беспилотники коалиции США 12 раз нарушили воздушное пространство Сирии за сутки
Туризм
Минэк утвердил четыре новых национальных турмаршрута
Мир
CGTN назвал три критические ошибки НАТО на Украине
Общество
В России введут штрафы за выгул собак без намордника
Экономика
Лимит переводов самому себе без комиссий повысят до 30 млн
Армия
Группировка «Восток» пресекла все попытки ВСУ атаковать на запорожском направлении
Мир
В Австрии заявили о праве жителей принимать решение о введении санкций против РФ

В России введут штрафы за выгул собак без намордника

0
Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России планируется ввести штрафы за выгул потенциально опасных собак в общественных местах без намордника и поводка — от 1 тыс. руб. до 3 тыс. рублей. Такой законопроект поддержал кабмин, говорится в проекте официального отзыва правительства. С копией документа ознакомились «Известия».

Животных интерес: в России хотят массово создавать площадки для собак
Станет ли дороже недвижимость из-за новой обязанности девелоперов

Эти изменения хотят внести в главу 20 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). К потенциально опасным породам собак относятся, например, акбаш, американский бандог, амбульдог, волко-собачьи гибриды.

Сегодня выгул животных регулируется только на уровне регионального законодательства, во многих субъектах штрафов нет.

«Мы получаем сообщения о нападении собак таких пород почти каждый день, и довольно часто страдают дети. Это происходит, когда животное внезапно вырывается, даже будучи на поводке, но без намордника», — рассказал «Известиям» автор законопроекта зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

Федеральный закон необходим, он обеспечит безопасность граждан, считает депутат Госдумы от фракции «Единая Росси» Сергей Колунов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Пан или про пасть: в России введут штрафы за выгул собак без намордника

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023