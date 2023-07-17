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В ЦБ поддержали законопроект Минфина об открытии филиалов иностранных банков в РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Центробанке (ЦБ) полностью поддерживают предложенный Минфином законопроект об открытии филиалов иностранных кредитных организаций в РФ, сообщил «Известиям» первый заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин.

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Он пояснил: предполагается, что такие структуры будут сосредоточены на функции расчетов, и это станет удобной формой для зарубежных партнеров осуществлять банковские операции.

По разработанному Минфином проекту, иностранным дружественным финорганизациям разрешат открывать филиалы на территории России. Для этого им придется получить аккредитацию. Затем они смогут осуществлять переводы, в том числе по поручению банков-корреспондентов, вести счета юрлиц, покупать и продавать наличную и безналичную иностранную валюту.

Под запретом же окажутся сделки с физлицами, открытие вкладов и привлечение средств на счета в драгметаллах, указано в документе. Для них предусмотрят и ряд других ограничений.

Открытие филиалов должно помочь проведению расчетов через материнские структуры зарубежных кредитных организаций, а также может упростить открытие корсчетов, считает вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков. По его словам, отечественные игроки вполне успешно конкурировали с «дочками» иностранных, поэтому и появление новых структур не должно создать значительные риски для российских финорганизаций.

Главной целью работы филиалов в РФ станет проведение расчетов в нацвалютах по внешнеторговым сделкам и привлечение инвестиций в российскую экономику из дружественных государств, отметил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Расчеты на будущее: ЦБ поддержал открытие филиалов иностранных банков в РФ

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