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В Камчатском крае пятилетний ребенок выпал из окна

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Фото: СК РФ по Камчатскому краю
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В городе Вилючинск Камчатского края пятилетний ребенок выпал из окна второго этажа. Об этом в понедельник, 17 июля, рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ по Камчатскому краю.

«По предварительным данным, в дневное время 16 июля мальчик 2018 года рождения, пуская мыльные пузыри из окна, поскользнулся на подоконнике и выпал со второго этажа жилого дома в городе Вилючинске Камчатского края», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время ребенок с различными травмами доставлен в медицинское учреждение. Следственным отделом организована процессуальная проверка происшествия.

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Ранее, 9 июля, сообщалось, что в Москве 7-летний ребенок погиб, выпав из окна 10-го этажа жилого дома на Севастопольском проспекте. По факту гибели ребенка проводится проверка. Ее ход и результаты контролирует Черемушкинская межрайонная прокуратура.

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