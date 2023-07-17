В Камчатском крае пятилетний ребенок выпал из окна

В городе Вилючинск Камчатского края пятилетний ребенок выпал из окна второго этажа. Об этом в понедельник, 17 июля, рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ по Камчатскому краю.

«По предварительным данным, в дневное время 16 июля мальчик 2018 года рождения, пуская мыльные пузыри из окна, поскользнулся на подоконнике и выпал со второго этажа жилого дома в городе Вилючинске Камчатского края», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время ребенок с различными травмами доставлен в медицинское учреждение. Следственным отделом организована процессуальная проверка происшествия.

Ранее, 9 июля, сообщалось, что в Москве 7-летний ребенок погиб, выпав из окна 10-го этажа жилого дома на Севастопольском проспекте. По факту гибели ребенка проводится проверка. Ее ход и результаты контролирует Черемушкинская межрайонная прокуратура.