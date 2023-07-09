В Москве 7-летний мальчик погиб после падения с 10-го этажа
В Москве 7-летний ребенок погиб, выпав из окна 10-го этажа. Об этом 9 июля сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
«Мальчик 2015 года рождения (7 лет) погиб на месте от полученных при падении с высоты травм», — говорится в сообщении надзорного органа.
Ребенок выпал из окна квартиры на 10-м этаже жилого дома на Севастопольском проспекте. Сообщается, что в момент трагедии вместе с мальчиком дома была его мама.
По факту гибели ребенка проводится проверка. Ее ход и результаты контролирует Черемушкинская межрайонная прокуратура.
Ранее, 4 июля, в Москве мальчик 2022 года рождения выпал из окна дома на Сивашской улице. Сообщалось, что ребенок оперся на москитную сетку в окне и упал с четвертого этажа.