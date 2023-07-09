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В Москве 7-летний мальчик погиб после падения с 10-го этажа

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Фото: t.me/moscowproc
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В Москве 7-летний ребенок погиб, выпав из окна 10-го этажа. Об этом 9 июля сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.

«Мальчик 2015 года рождения (7 лет) погиб на месте от полученных при падении с высоты травм», — говорится в сообщении надзорного органа.

Ребенок выпал из окна квартиры на 10-м этаже жилого дома на Севастопольском проспекте. Сообщается, что в момент трагедии вместе с мальчиком дома была его мама.

По факту гибели ребенка проводится проверка. Ее ход и результаты контролирует Черемушкинская межрайонная прокуратура.

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Ранее, 4 июля, в Москве мальчик 2022 года рождения выпал из окна дома на Сивашской улице. Сообщалось, что ребенок оперся на москитную сетку в окне и упал с четвертого этажа.

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