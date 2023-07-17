В Турции предположили реакцию НАТО на непродление зерновой сделки

17 июля истекает срок действия зерновой сделки, и до сих пор неясно, готова ли Россия ее сохранить. Президент Владимир Путин заявлял, что Москва одобрит ее продление лишь при выполнении ранее данных стране обещаний. Политолог из Турции Керим Хас уверен, что прекращение сделки развяжет руки НАТО.

Он указал на то, что НАТО получит повод отправить военные корабли через проливы Босфор и Дарданеллы в Черное море. И торг будет сохраняться до самой последней минуты.

«Я думаю, что зерновая сделка будет продлена с вероятностью 51%. Но Россия даст добро не из-за того, что она выигрывает от этой сделки. Москву интересует геополитический аспект. Если она выйдет из соглашения, ведущие страны НАТО могут попытаться отправить военные корабли в Черное море», — заявил он «Известиям».

При этом заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин считает отказ РФ от продления сделки наиболее вероятным исходом.

«Президент Путин четко сказал, что у нас нет никакой необходимости продлевать сделку. И естественно, если не изменится ситуация, судя по всему, мы можем приостановить свое участие в этом четырехстороннем соглашении», — сказал эксперт.

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Продление пройденного: какая судьба ждет зерновую сделку