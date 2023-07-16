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Спасатели разобрали стену для высвобождения кошки в Новосибирске

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Фото: t.me/spasatelimass
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Сотрудникам муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) в Новосибирске пришлось разобрать стену в квартире, чтобы высвободить застрявшую внутри кошку. Об этом сообщили в воскресенье, 16 июля, в Telegram-канале организации.

По информации МАСС, инцидент произошел на улице Ильича. Кошка забралась за стену квартиры и не могла оттуда выбраться. Самостоятельные попытки хозяина освободить питомицу не увенчались успехом, и тогда он вызвал службу.

«Прибывшие на место спасатели оценили обстановку и увидели только один и верный вариант спасения кошки — это прибегнуть к частичному демонтажу стены ванной комнаты. Хозяин согласился на любые условия, и спасатели приступили к работам», — передает пресс-служба МАСС.

Работы заняли 40 минут, так как нужно было действовать аккуратно: чтобы не навредить кошке и не испортить трубы. Как в последствии выяснилось, кошка застряла между труб внутренней разводки, именно поэтому ей бы не удалось высвободиться самостоятельно.

Ранее, 10 июля, стало известно, что волонтеры медицинского университета в Рязани спасли котят, которые оказались в дупле дерева. Животные спрятались в дупле от дождя и самостоятельно выбраться не могли.

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