Рязанские волонтеры спасли котят из дупла дерева

Волонтеры медицинского университета вновь пришли на помощь животным в Рязани. Они спасли котят, которые оказались в дупле дерева. Подробности сообщаются на официальной странице МСО РязГМУ Salus имени Васильева в соцсети «ВКонтакте».

Спасательная операция проходила в воскресенье, 9 июля, на улице Белякова. Животные спрятались в дупле от дождя и самостоятельно выбраться не могли, пишет РИА «7 новостей».

На помощь им пришли волонтеры. При помощи альпинистского снаряжения один из спасателей поднялся на дерево и вызволил котят. Позднее зверей передали заявителям.

Как отмечает 62INFO.ru, ранее ребятам уже доводилось доставать котят из металлической бочки и из вентиляционных систем.

Ранее в мае сообщалось, что участники СВО спасли кошку с котятами из зоны спецоперации. Военные начал подкармливать животное, и оно постепенно перебралась к ним на постоянное место жительства, а потом родила.