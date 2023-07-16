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В Австрии заявили о праве жителей принимать решение о введении санкций против РФ
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В Австрии заявили о праве жителей принимать решение о введении санкций против РФ

Лидер партии АПС Кикль: жители Австрии должны иметь право голоса относительно введения санкций против РФ
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Фото: Global Look Press/dpa/Markus Scholz
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Народ Австрии должен иметь право решать вопросы, которые касаются введения санкции против России или нейтралитета страны. Об этом 16 июля заявил лидер правонационалистической Австрийской партии свободы (АПС, нем. FPÖ) Герберт Кикль.

По мнению политика, сейчас стране необходимо скорейшее проведение досрочных выборов, чтобы население смогло бы высказаться относительно своего будущего.

«Народ должен иметь право голоса в решающих вопросах нейтралитета, санкций против РФ и других важных вопросах политики безопасности», — написал Кикль в своем аккаунте Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Он также обратился к канцлеру страны Карлу Нехаммеру, указав, что если бы события в государстве развивались по воле народа, то он давно уже не занимал свой пост. Незадолго до этого Нехаммер заявлял, что нейтралитет Австрии будет учтен при разработке Евросоюзом будущих обязательств в сфере безопасности для Украины.

«Доля российского газа в Австрии до сих пор оценивается почти в 50%»
Посол РФ в Вене Дмитрий Любинский — о зависимости страны от энергоресурсов из РФ и вероятности ее отказа от принципа нейтральности

Ранее, 11 июня, посол России в Вене Дмитрий Любинский заявил, что коллективный Запад в своей игре в антироссийские санкции проигрывает России как в стратегическом, так и в экономическом плане. Любинский отметил, что диалогов Москвы с Веной сегодня не просматривается. Посол напомнил, что официальная Вена не только безоговорочно следовала деструктивной линии Запада, поддерживая все санкционные пакеты, но и имела право голоса во всех этих решениях.

До этого, 8 июня, газета Politico сообщила, что в ЕС нет договоренности по 11-му пакету антироссийских санкций.

30 марта сообщалось, что представители оппозиционной FPÖ покинули зал парламента сразу после начала выступления президента Украины Владимира Зеленского перед ними по видеосвязи. Противники выступления Зеленского перед зданием парламента в Вене также провели митинг, требуя нейтралитета своей страны и разрешения украинского конфликта путем дипломатии.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было принято 24 февраля 2022 года на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.

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