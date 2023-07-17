«Медина был игроком обоймы ЦСКА, но точно не лидером команды»

Матчем за Суперкубок России 15 июля стартовал новый футбольный сезон внутри нашей страны. В Казани этот трофей завоевал петербургский «Зенит», взявший верх над московским ЦСКА в серии пенальти (5:4) после ничьи в основное время (0:0). При этом многие эксперты считают, что именно армейцы показали более качественную игру. Даже после потери одного из самых ярких игроков прошлого сезона полузащитника Хесуса Медины, проданного заклятому врагу московскому «Спартаку». А также на фоне скандального возвращения в Россию многолетнего защитника красно-синих Марио Фернандеса, уехавшего год назад в Бразилию, а сейчас вместо ожидаемого подписания контракта с ЦСКА готовящегося перейти в «Зенит». Присутствовавший на игре Суперкубка экс-полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин, выигрывавший с армейцами в 2005 году Кубок УЕФА, оценил качество футбола в Казани, поделился мнением о перспективах своего бывшего клуба в предстоящем сезоне и высказался о ситуациях с Фернандесом и Мединой.

«ЦСКА способен бороться за верхнюю строчку»

— Как оцените качество футбола в Суперкубке?

— Мне кажется, со стороны «Зенита» он мог быть более качественным. Быстрее могли играть. Втягивались. То есть было видно, что не включались максимально. Что касается организации игры ЦСКА, то я считаю, что очень хорошо команда действовала. Качественно выбегали в быстрые атаки. И в обороне были достаточно надежны. Создавали хорошую остроту у чужих ворот. Может быть, не хватило реализации. А послематчевые пенальти — это психология, лотерея. Счастливая сказка не может продолжаться вечно. Игорь Акинфеев и так достаточно часто выручал в этих послематчевых пенальти, но на этот раз удача была на стороне «Зенита».

— В ваше время Акинфеев хоть раз проигрывал серию пенальти?

— Ну нет. В этом плане мне больше повезло. Я все свои финалы в составе ЦСКА выиграл. Хотя нет, один Суперкубок в Краснодаре «Зениту» мы проигрывали (0:1).

— Нынешний ЦСКА при Владимире Федотове чем-то напоминает ту команду, за которую вы играли при Валерии Газзаеве и Леониде Слуцком?

— Каждая команда — это отдельная история. Спору нет, что сейчас ЦСКА — команда организованная. Но, не в обиду будет сказано ребятам из ее состава, в наше время коллектив у нас был более мастеровитый. Но считаю, что в прошлом сезоне армейцы выступили, если не превосходно, то очень классно, отлично. На мой взгляд, второе место в чемпионате и Кубок — это более чем. А в этом сезоне игра в Суперкубке как раз показала, что ЦСКА способен бороться за верхнюю строчку. Не только за тройку призеров, но и за первое место. Самое главное, чтобы сами футболисты ни в коем случае в это раньше времени не поверили. Продолжали усиленно работать и стремиться к улучшению всех качеств игры.

— В 2018 году ЦСКА резко начал перестройку, потеряв многих знакомых игроков еще ваших времен — Сергея Игнашевича, Василия и Алексея Березуцких, Понтуса Вернблума. Почему новая команда только на пятый сезон добилась успеха? Сама по себе созрела для побед или еще какие-то причины?

— Почему же сама по себе? Это только бурьян на заднем дворе может сам по себе вырасти (смеется). Я думаю, что просто данное поколение футболистов созрело. Те же Чалов, Кучаев, Обляков, Дивеев. Целая группа российских игроков, которой давно надо было не просто подавать надежды, а действительно добиваться серьезных результатов, серьезных побед. И победа в Кубке показала, что ребята прогрессируют. Главное, чтобы не останавливались на этом.

«Не получился один трансфер — надо прорабатывать другой»

— Как отнеслись переходу Хесуса Медины в «Спартак» и тому, что Марио Фернандес переходит в «Зенит», а не возвращается в ЦСКА?

— Я думаю, что это не так значимо. Один трансфер не состоялся по ряду причин. В другом случае ушел игрок обоймы, но точно не лидер команды. Самое главное — приобретать более высококлассных футболистов. Необходимо постоянно смотреть, искать на трансферном рынке. Наверняка, в этом плане какие-то цели и задачи поставлены. Надеюсь, они будут выполнены. Безусловно, состав команды определяет ее уровень. Это зависит от мастерства исполнителей. Чем более у тебя мастеровитая команда, тем тебе, не то что легче работать, но можно с гораздо большей эффективностью выполнять поставленные перед тобой задачи.

— Удивили ситуации с Фернандесом и Мединой? Все-таки не было еще в современном ЦСКА за 20 с лишним лет, чтобы у него так уводили игроков конкуренты.

— Что касается Медины, то не сказал бы, что его увел «Спартак». Да, переход состоялся, но не до конца ясны причины. То ли финансовые, то ли еще какие-то. Ну и повторюсь, не считаю, что он был в прошлом сезоне лидером ЦСКА. Да, был игроком обоймы. Но, если сам для себя решил уйти, что-то поменять, то надо его отпускать. Не знаю, может быть у него было недопонимание с тренером — надо быть внутри команды, чтобы об этом рассуждать. Может быть, Медина сам расскажет. В любом случае, независимо от этого момента клуб, не должен слабеть. Матч на Суперкубок показал, что ЦСКА, если не в полном порядке, то на пути к этому.

— Кажется, что в ваше время такой переход в ряды врага был невозможен. Что с такими лидерами ЦСКА, как вы, Акинфеев, Элвер Рахимич, Дейвидас Шемберас, Игнашевич с Березуцкими все бы косо смотрели на игрока, который даже намекнул о своем переходе в «Спартак». Поэтому даже иностранцев тех времен было трудно представить переходящими к конкуренту внутри России.

— Я думаю, что не стоит постоянно вспоминать прошлое. Понятно, что ситуация меняется. Теперь нет Лиги чемпионов, Лиги Европы. С учетом этого с иностранцами сложнее договариваться. Неуместно сравнивать то, что было раньше и сейчас.

— Невозвращение Фернандеса скажется на ЦСКА?

— Как может сказаться несостоявшееся возвращение? Команда ведь работает в своем режиме. Надо ставить по-другому вопрос: стал бы ЦСКА сильнее, вернись в него Марио? Но это вопрос уже риторический. Думаю, команда — это организм, который постоянно надо подпитывать. Не получился один трансфер — надо прорабатывать другой. Ни в коем случае нельзя останавливаться. Надо развиваться. Та обойма, что есть, показывает, что и нынешним коллективом ЦСКА может решать задачи.

— Вы работали помощником Сергея Игнашевича в московском «Торпедо». Как оцените его перспективы после выхода с «Балтикой» в РПЛ?

— Никак пока не оцениваю. Надо смотреть матчи. То, что он добился результата с «Балтикой», вывел ее в премьер-лигу — это большое дело. Потому что я знаю, что такое первая лига, ФНЛ, — это очень тяжелый чемпионат. С огромным количеством разъездов, колоссальным количеством километров. Протяженность чемпионата может войти в Книгу Рекордов Гиннеса.

— Реально ли ваше возвращение в штаб Игнашевича?

— Надо исходить из реальности, а не гипотетически предполагать. Все в нашей жизни реально.