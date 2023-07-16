Алькарас обыграл Джоковича и стал победителем Уимблдона

Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас одержал победу над сербом Новаком Джоковичем в финале Уимблдона-2023 16 июля.

Счет встречи, которая длилась 4 часа и 46 минут, составил 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4 в пользу 20-летнего испанца.

По данным статистики портала Opta, Алькарас стал третьим теннисистом в нынешнем столетии, кто смог больше одного раза выйти в финал турнира серии Большого шлема возрасте до 21 года, отмечает «Газета.Ru».

У Джоковича при этом было семь побед на Уимблдоне.

Уимблдон проводится на травяном покрытии в Лондоне. Призовой фонд соревнований составляет $56,3 млн.

Накануне чешская теннисистка Маркета Вондроушова стала победительницей Уимблдона в женском разряде. Спортсменка сыграла в финале с представительницей Туниса Онс Жабер. Встреча закончилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу 24-летней чешки. Теннисистки играли 1 час 20 минут.

Среди россиян лучший результат на турнире показал Даниил Медведев — он дошел до полуфинала, где проиграл Алькарасу.