В ВМС Турции заявили об усилении давления НАТО на Анкару из-за Конвенции Монтре

НАТО может усилить давление на Турцию для изменения позиции страны по Конвенции Монтре. Такое предположение высказал контр-адмирал ВМС Турции в отставке Джем Гюрдениз для портала Veryansın TV 16 июля.

Конвенция Монтре была принята в 1936 году. Она регулирует судоходство в проливах Босфор и Дарданеллы. Согласно ней, Анкара, несмотря на свой суверенитет над акваториями, обязана соблюдать принципы международного права.

«После саммита НАТО 2023 года наша страна вступила в опасный период, когда она может быть втянута в активный конфликтный процесс под косвенным и прямым давлением серьезного экономического и финансового кризиса, в котором она находится, и может подвергнуться сильному давлению при реализации Конвенция Монтре», — указано в материале.

Ранее в этот день директор по коммуникациям при президенте страны Фахреттин Алтун заявил, что создание единого пространства безопасности и стабильности — единственная задача Турции в Североатлантическом альянсе (НАТО). Представитель президентской администрации указал, что Турции крайне важно находиться в западном лагере, имея рычаги контроля сухопутного моста между Востоком и Западом и водного пути к Черному морю.