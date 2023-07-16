Реклама
Прямой эфир
Мир
Нетаньяху имплантировали прибор для мониторинга сердечного ритма
Мир
В ВМС Турции заявили об усилении давления НАТО на Анкару из-за Конвенции Монтре
Армия
Путин заявил о намерении России изучить трофейную западную технику
Мир
Bloomberg назвал июнь самым жарким месяцем в Европе за всю историю наблюдений
Мир
Пушков заявил об отсутствии у США стратегической осмысленности
Мир
Во Львовской области снесли еще один советский памятник
Мир
В Польше назвали политическим уроком отказ Киеву в членстве в НАТО
Мир
Праправнучка полицейского заявила, что установила личность Джека-потрошителя
Общество
В России за сутки потушили 65 природных пожаров
Спорт
В Москве торжественно завершилось ралли «Шелковый путь»
Мир
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло у берегов Аляски
Общество
Путин поздравил работников горно-металлургического комплекса РФ
Мир
СМИ оценили ущерб Украины от прекращения зерновой сделки в $500 млн в месяц

В ВМС Турции заявили об усилении давления НАТО на Анкару из-за Конвенции Монтре

0
Фото: Global Look Press/Martin Siepmann
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

НАТО может усилить давление на Турцию для изменения позиции страны по Конвенции Монтре. Такое предположение высказал контр-адмирал ВМС Турции в отставке Джем Гюрдениз для портала Veryansın TV 16 июля.

Конвенция Монтре была принята в 1936 году. Она регулирует судоходство в проливах Босфор и Дарданеллы. Согласно ней, Анкара, несмотря на свой суверенитет над акваториями, обязана соблюдать принципы международного права.

«После саммита НАТО 2023 года наша страна вступила в опасный период, когда она может быть втянута в активный конфликтный процесс под косвенным и прямым давлением серьезного экономического и финансового кризиса, в котором она находится, и может подвергнуться сильному давлению при реализации Конвенция Монтре», — указано в материале.

Личный кабинет Эрдогана: в новое правительство Турции вошли прозападные министры
Как теперь будут выстраиваться отношения Анкары с Москвой

Ранее в этот день директор по коммуникациям при президенте страны Фахреттин Алтун заявил, что создание единого пространства безопасности и стабильности — единственная задача Турции в Североатлантическом альянсе (НАТО). Представитель президентской администрации указал, что Турции крайне важно находиться в западном лагере, имея рычаги контроля сухопутного моста между Востоком и Западом и водного пути к Черному морю.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023