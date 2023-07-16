США гонятся за прибылью и выгодными вложениями, не руководствуясь стратегической осмысленностью. Таким мнением поделился сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале 16 июля.

Именно такой подход лежал в основе участия США в создании военной индустрии гитлеровской Германии, а также во вложении денег в КНР после оттепели в отношениях. Таким образом, страна демонстрировала слабость своего политического интеллекта.

«Зачем США в конце XX века было нужно усиливать Китай? Потому что это было выгодно. О стратегических последствиях тогда не задумывались, убеждая себя в том, что по мере роста рыночной экономики политическая система Китая «размягчится» и пойдет по пути западной демократии», — пишет Пушков.

Кроме того, сенатор привел в пример исторический опыт, согласно которому почти все развязанные США войны были выгодны для военно-промышленного комплекса страны.

Ранее, 15 июля, сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что США виновны в развязывании 201 мирового вооруженного конфликта с конца Второй мировой войны. Она также отметила, что США являются автором и организатором теории мирового хаоса, результатом которого стал глобальный миграционный кризис, который принес страдания многим людям и проблемы многим мировым государствам.