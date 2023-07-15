США виновны в развязывании 201 мирового вооруженного конфликта с конца Второй мировой войны, заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

«Установлено, что США виновны в масштабных трагедиях в Ираке, Северной Корее, Вьетнаме, Персидском заливе, Афганистане, Сирии и других странах. Аппетиты Штатов дорого стоят всему миру», — сказала сенатор в беседе с «РИА Новости» 15 июля.

Она также отметила, что США являются автором и организатором теории мирового хаоса, результатом которого стал глобальный миграционный кризис, который принес страдания многим людям и проблемы многим мировым государствам.

«Из-за американских войн <...> миллионы людей вынуждены покидать свои дома и скитаться вместе со своими детьми в поисках крова и куска хлеба по всему миру», — объяснила парламентарий.

Ковитиди указала, что происходящие сейчас на Украине «кровавые события» также являются результатом американской военной стратегии и противостояния с Россией.

Несмотря на это, Соединенные Штаты продолжают «упорно вооружать Украину» и заставляют делать это же страны Евросоюза (ЕС) и союзников по НАТО.

В апреле замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия и США находятся в фазе горячего конфликта друг с другом. Он добавил, что существует прямое вовлечение Вашингтона в гибридную войну с Москвой по самым разным направлениям.

Президент РФ Владимир Путин, выступая на церемонии вручения верительных грамот 5 апреля, заявил, что российско-американские отношения переживают глубокий кризис. Он подчеркнул, что в основе него лежат принципиально разные подходы к формированию современного миропорядка. Глава государства также отметил, что США несут ответственность за нынешний кризис на Украине.

При этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия не теряет надежды на возобновление диалога с США.