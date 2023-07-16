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Праправнучка полицейского заявила, что установила личность Джека-потрошителя

Telegraph: праправнучка полицейского смогла установить личность Джека-потрошителя
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Фото: telegraph.co.uk
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В Великобритании Сара Бакс Хортон из Оксфордского университета, праправнучка лондонского полицейского, смогла установить личность известного маньяка XIX века Джека-потрошителя. Об этом 16 июля сообщает газета The Telegraph.

В интервью изданию женщина сообщила, что потрошителя можно идентифицировать как Хайама Хайамса по отличительным физическим характеристикам.

Хортон изучила медицинские записи конца XIX века. Согласно документам, физические особенности Хайамса соответствовали показаниям жертв потрошителя, которые рассказывали о его негнущейся левой руке и странной шаркающей походке. Кроме того, по словам женщины, также совпали рост, телосложение и возраст. Также Хайамс жил в районе Лондона, где происходили убийства, а также хорошо пользовался ножом в силу своей профессии.

Помимо этого, Хортон указала на психическое состояние мужчины, который подходит под описание Джека-потрошителя. Она отметила, что Хайамс страдал эпилепсией, паранойей и алкоголизмом, а также нападал на свою жену.

«Он был особенно буйным после тяжелых эпилептических припадков, что объясняет периодичность убийств», — подчеркнула Хортон.

В августе прошлого года разработчик и автор Telegram-канала Denis Sexy IT Денис Ширяев с помощью нейросети создал фотопортрет маньяка на основе теории о том, что убийцей был немецкий торговый моряк Карл Фейгенбаум, пишет «Газета.Ru».

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В марте 2019 года сообщалось, что ученые из Ливерпульского университета привели доказательства, подтверждающие, что маньяком был польский еврей-эмигрант Аарон Косминский. Исследователи произвели молекулярный анализ единственного вещдока в деле серийного убийцы — шали, на которой была ДНК преступника и жертвы Кэтрин Эддоус. Выяснилось, что образцы Косминского совпадают с теми, которые были взяты с платка.

Джек-потрошитель — псевдоним маньяка, который орудовал в Лондоне с 1888 по 1891 год. Он убивал проституток и нищих, проводил над их телами хирургические опыты. Маньяку приписывают как минимум шесть нераскрытых в то время убийств.

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