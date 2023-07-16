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В горах Колорадо были найдены три мумифицированных тела

CBS: в американском Колорадо нашли три мумифицированных тела туристов
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Фото: AP Photo/David Zalubowski
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В скалистых горах Колорадо нашли три «сильно разложившихся» тела. Об этом в четверг, 13 июля, сообщило издание CBS News со ссылкой на младшего шерифа округа Ганнисон Джоша Эша.

Одно из тел было найдено туристом, который после рассказал об этом властям. Позже следователями были обнаружены еще две мумии.

По словам шерифа округа Адама Мерди, два тела находились в небольшой застегнутой на молнию палатке, а другое — снаружи в лагере, в отдалении от популярных туристических мест.

На данный момент следователи не нашли в произошедшем признаков преступления, установить личность погибших также пока не удалось. Также окружной шериф добавил, что, судя по состоянию тел, туристы умерли прошлой осенью или зимой.

Ранее, 3 июля, мумию, висевшую на дереве, обнаружил житель поселка Спортбазы в поселении Щаповское. Специалисты установили, что тело мужчины провисело на высоте примерно 5–10 м около двух-трех лет.

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