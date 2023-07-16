Наследницу Уолта Диснея задержали на протесте экоактивистов

Наследница Уолта Диснея Эбигейл была задержана на акции протеста против частных самолетов. Об этом в субботу, 15 июля, сообщает издание The New York Post.

Эбигейл Дисней и климатические активисты заблокировали небольшой аэропорт, обслуживающий вылеты и прибытия частных самолетов в Нью-Йорке.

«Как человек, который имел достаточно средств для использования частных самолетов, я знаю по себе, насколько трудно отказаться от подобной роскоши. Но я также знаю, что прошло время увеличивать парниковые газы ради нашего личного комфорта», — заявляла Эбигейл на акции.

Протестующие требовали запретить перелеты на частных самолетах.

15 июля активисты экологического движения Just Stop Oil прервали открытие фестиваля классической музыки BBC Proms в Лондоне. 38-летняя мама двоих детей Кейт Логан и 29-летняя активистка Пиа Бастид выбежали с плакатами на сцену Королевского Альберт-холла, прервав тем самым концерт.