Экоактивисты сорвали открытие фестиваля классической музыки в Лондоне

Активисты экологического движения Just Stop Oil прервали открытие фестиваля классической музыки BBC Proms в Лондоне. Об этом в пятницу, 14 июля, сообщило движение в своем Twitter.

38-летняя мама двоих детей Кейт Логан и 29-летняя активистка Пиа Бастид выбежали с плакатами на сцену Королевского Альберт-хола, прервав тем самым концерт.

«Много лет назад я пела с молодежным хором в Альберт-Холле, никогда не предполагая, что однажды сорву выступление здесь, чтобы привлечь внимание к планетарному кризису, в котором мы оказались», — рассказала Логан.

Женщин оперативно вывели со сцены, после чего концерт продолжился.

Ранее, 5 июля, активисты Just Stop Oil 5 июля прервали теннисный матч на Уимблдоне между болгарином Григором Димитровым и японцем Сё Симабукуро. Двое выбежали на корт во втором сете и разбросали конфетти вместе с кусочками пазлов.

27 мая экоактивисты Just Stop Oil сорвали проведение финального матча чемпионата Англии по регби. В середине первого тайма двое протестующих выбежали на поле и распылили оранжевый порошок.

Активисты Just Stop Oil известны своими неординарными выходками, которыми они пытаются привлечь внимание властей к проблемам экологии. Движение заявляет, что все основные британские политические партии, кроме тори, согласны с тем, что нужно прекратить разрабатывать новые месторождения нефти и газа. Также активисты утверждают, что на их стороне якобы большинство населения Великобритании.