Реклама
Прямой эфир
Мир
Посольство РФ будет требовать от США обеспечения прав Конощенка
Мир
В Испании ликвидирована насчитывающая более сотни жертв секта
Мир
США выделили $402 млн местной фирме на поставку Украине снарядов из Болгарии
Наука и техника
SpaceX в субботу проведет повторный запуск ракеты-носителя Falcon 9
Спорт
Медведев проиграл Алькарасу и закончил выступление на Уимблдоне
Мир
Экоактивисты сорвали открытие фестиваля классической музыки в Лондоне
Культура
Съемки триквела «Дедпула» приостановили из-за забастовки актеров
Мир
В США указали на слабую помощь кассетных бомб в провальном контрнаступлении Киева
Мир
Times узнала о намерении министра обороны Британии Уоллеса уйти в отставку осенью
Армия
Капитан Грудьев с артиллеристами уничтожили переправу врага с бронированной техникой
Общество
Глава СК РФ запросил доклад о расследовании дела по факту взрыва авто в Белгороде
Происшествия
Боевики ВСУ совершили ракетный обстрел восточной стороны Черниговки
Мир
Глава МИД Финляндии объяснила неконкретность в условиях вступления Украины в НАТО

Экоактивисты сорвали открытие фестиваля классической музыки в Лондоне

0
Фото: Соцсети
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Активисты экологического движения Just Stop Oil прервали открытие фестиваля классической музыки BBC Proms в Лондоне. Об этом в пятницу, 14 июля, сообщило движение в своем Twitter.

38-летняя мама двоих детей Кейт Логан и 29-летняя активистка Пиа Бастид выбежали с плакатами на сцену Королевского Альберт-хола, прервав тем самым концерт.

«Много лет назад я пела с молодежным хором в Альберт-Холле, никогда не предполагая, что однажды сорву выступление здесь, чтобы привлечь внимание к планетарному кризису, в котором мы оказались», — рассказала Логан.

Женщин оперативно вывели со сцены, после чего концерт продолжился.

Just stop spoil: почему акции экоактивистов-вандалов захватывают Европу
Если не принять меры, акции могут перерасти в терроризм, предупреждают психологи

Ранее, 5 июля, активисты Just Stop Oil 5 июля прервали теннисный матч на Уимблдоне между болгарином Григором Димитровым и японцем Сё Симабукуро. Двое выбежали на корт во втором сете и разбросали конфетти вместе с кусочками пазлов.

27 мая экоактивисты Just Stop Oil сорвали проведение финального матча чемпионата Англии по регби. В середине первого тайма двое протестующих выбежали на поле и распылили оранжевый порошок.

Активисты Just Stop Oil известны своими неординарными выходками, которыми они пытаются привлечь внимание властей к проблемам экологии. Движение заявляет, что все основные британские политические партии, кроме тори, согласны с тем, что нужно прекратить разрабатывать новые месторождения нефти и газа. Также активисты утверждают, что на их стороне якобы большинство населения Великобритании.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023