ФСБ РФ опубликовала 15 июля видео задержания и допроса готовивших по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) покушения на главного редактора телеканала Russia Today и агентства «Россия сегодня» Маргариту Симоньян и журналиста Ксению Собчак.

Как рассказал один из задержанных, он создал неонацистскую группировку по заданию украинских кураторов. После этого ему было дано задание на убийство Симоньян. За преступление ему пообещали вознаграждение в 1,5 млн рублей. В его квартире был изъят автомат Калашникова модели АК 105 и патроны к нему.

На видеозаписи понятно, что сотрудники спецслужбы застали злоумышленников в квартирах врасплох, они никак не ожидали их появления. Мужчин заковали в наручники. Такой же неожиданностью оказалось задержание нацистов для проживающих с ними рядом жильцов соседних квартир, которые недоумевали, что случилось.

Ранее в этот день ФСБ сообщила о предотвращении попытки убийства Симоньян и Собчак. Спецслужба задержала членов неонацистской группировки «Параграф-88» — пособников СБУ, которые готовили покушения. Планируется возбуждение уголовного дела, проводятся оперативно-разыскные и следственные мероприятия.

Позже готовивший покушение на Маргариту Симоньян дал признательные показания. Задержанным оказался Михаил Балашов 2005 года рождения, житель Москвы. Он рассказал, что создал неонацистскую группировку и привлек к участию в ней несовершеннолетних. После этого они осуществляли нападения на лиц «неславянской внешности». Позже с ними связалась СБУ и предложила заказное убийство Симоньян и Собчак.

Ранее, 16 мая, руководитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью украинскому блогеру признал, что ГУР имеет отношение к терактам против медийных лиц в России.

Тогда же официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что Москва решительно осуждает «чудовищное» высказывание главы разведки Украины. По словам пресс-секретаря президента РФ, заявление является прямым подтверждением, что киевский режим не просто спонсирует террористическую активность, а является ее организатором.

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