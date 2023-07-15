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Никас Сафронов рассказал о состоянии попавшего в больницу Дроздова

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Телеведущий Николай Дроздов, госпитализированный 14 июля, находится в нормальном состоянии. Об этом рассказал 15 июля в беседе с «Известиями» художник Никас Сафронов.

«С ним всё нормально. Ему подправляют глаза, делали процедуры. И он там выпил четыре чашки какао, всё было нормально, а вечером стал чувствовать себя не очень хорошо и что-то с желудком почувствовал себя плохо. Жена вызвала скорую помощь», — рассказал Сафронов.

По его словам, 92-летнего Дроздова госпитализировали для профилактики. Телеведущему необходимо несколько дней побыть на укрепляющих капельницах и питаться под присмотром медиков.

О том, что телеведущего госпитализировали в Москве, стало известно накануне.

Николай Дроздов родился 20 июня 1937 года. Он советский и российский ученый-зоолог и профессор географического факультета МГУ. С 1977 по 2018 год был ведущим известной телепередачи «В мире животных». Имеет звание заслуженного журналиста России, лауреат премии правительства РФ.

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