Пленный ВСУ рассказал, что забрали по мобилизации прямо с улицы

Пленный ВСУ рассказал, что забрали по мобилизации прямо с улицы

2023-07-15 09:38:12

2023-07-15 09:38:12

2023-07-15 09:38:12

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