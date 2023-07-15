Замминистра обороны проинспектировал строительство соцобъектов в Тверской области

Замминистра обороны РФ Тимур Иванов проинспектировал строительство социальных объектов в Тверской области. В сопровождении губернатора региона Игоря Рудени, он посетил место возведения школы на 1224 места, которая откроется к первому сентября, рассказали в Минобороны 15 июля.

Школа возводится в микрорайоне Южный города Твери. На площадке в две смены работают 350 человек, задействовано 10 единиц техники. На объекте завершается монтаж кровли и фасада, устанавливаются перегородки на этажах, ведется отделка помещений, прокладка инженерных систем.

Кроме учебных помещений в школе предусмотрена библиотека с читальными залами, два плавательных бассейна, актовый и спортивные залы, столовая и пищеблок. На улице будет создано спортивное ядро с футбольным полем, беговыми дорожками, баскетбольной зоной, площадками для построений, спортивных игр.

Также в рамках совместной работы в областном правительстве замминистра и губернатор Тверской области провели совещание с участием представителей организаций военно-строительного комплекса Минобороны о дальнейшем развитии социальной инфраструктуры региона, возведении социально значимых объектов образования, здравоохранения и спорта.

На текущий момент при участии Минобороны в Тверской области строятся четыре детские поликлиники — каждая на 200 посещений в смену. Две поликлиники в Кимрах откроют к 1 сентября. Работы на объектах в Твери и Торжке завершат в ноябре этого года.

Кроме того, в регионе возводится ряд спортивных объектов, в том числе крытый футбольный манеж в микрорайоне Соминка в Твери. Он реализуется по федеральному проекту «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». При этом на реке Тверца возвели новую гребную базу. Здание базы построено, в финальной стадии находятся благоустройство территории, создание пирса и спуска к воде. Для развития гребного спорта создается многофункциональный спортивный центр, где спортсмены смогут заниматься круглогодично.

В июне министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проверил арсеналы хранения вооружения и процесс выполнения гособоронзаказа в Омской области. Он побывал на предприятии оборонно-промышленного комплекса по производству танков и тяжелых огнеметных систем и проверил ход выполнения государственного оборонного заказа.

В марте министр Шойгу проверил работу военно-строительного комплекса Минобороны РФ по восстановлению инфраструктуры Донбасса. Ему показали построенные военными строителями многофункциональный медицинский центр, республиканский спасательный центр МЧС и новый микрорайон из 12 пятиэтажных жилых домов.