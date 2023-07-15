Реклама
Прямой эфир
Общество
Вступил в силу разрешающий арендовать оружие для охоты закон
Мир
В Испании ликвидирована насчитывающая более сотни жертв секта
Мир
США выделили $402 млн местной фирме на поставку Украине снарядов из Болгарии
Наука и техника
SpaceX в субботу проведет повторный запуск ракеты-носителя Falcon 9
Мир
Politico сообщила о невыдаче США разрешения на обучение пилотов ВСУ управлению F-16
Мир
Экоактивисты сорвали открытие фестиваля классической музыки в Лондоне
Армия
Артиллеристы ЦВО метким выстрелом гаубицы Д-20 уничтожили БМП противника
Мир
В США указали на слабую помощь кассетных бомб в провальном контрнаступлении Киева
Мир
Times узнала о намерении министра обороны Британии Уоллеса уйти в отставку осенью
Армия
ВС РФ передали на изучение специалистам российского ОПК трофейную технику НАТО
Общество
Глава СК РФ запросил доклад о расследовании дела по факту взрыва авто в Белгороде
Происшествия
Боевики ВСУ совершили ракетный обстрел восточной стороны Черниговки
Мир
Четверо пограничников пострадали из-за взрыва у ирано-пакистанской границы

Замминистра обороны проинспектировал строительство соцобъектов в Тверской области

0
Фото: Министерство обороны РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Замминистра обороны РФ Тимур Иванов проинспектировал строительство социальных объектов в Тверской области. В сопровождении губернатора региона Игоря Рудени, он посетил место возведения школы на 1224 места, которая откроется к первому сентября, рассказали в Минобороны 15 июля.

Школа возводится в микрорайоне Южный города Твери. На площадке в две смены работают 350 человек, задействовано 10 единиц техники. На объекте завершается монтаж кровли и фасада, устанавливаются перегородки на этажах, ведется отделка помещений, прокладка инженерных систем.

Кроме учебных помещений в школе предусмотрена библиотека с читальными залами, два плавательных бассейна, актовый и спортивные залы, столовая и пищеблок. На улице будет создано спортивное ядро с футбольным полем, беговыми дорожками, баскетбольной зоной, площадками для построений, спортивных игр.

Также в рамках совместной работы в областном правительстве замминистра и губернатор Тверской области провели совещание с участием представителей организаций военно-строительного комплекса Минобороны о дальнейшем развитии социальной инфраструктуры региона, возведении социально значимых объектов образования, здравоохранения и спорта.

На текущий момент при участии Минобороны в Тверской области строятся четыре детские поликлиники — каждая на 200 посещений в смену. Две поликлиники в Кимрах откроют к 1 сентября. Работы на объектах в Твери и Торжке завершат в ноябре этого года.

Кроме того, в регионе возводится ряд спортивных объектов, в том числе крытый футбольный манеж в микрорайоне Соминка в Твери. Он реализуется по федеральному проекту «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». При этом на реке Тверца возвели новую гребную базу. Здание базы построено, в финальной стадии находятся благоустройство территории, создание пирса и спуска к воде. Для развития гребного спорта создается многофункциональный спортивный центр, где спортсмены смогут заниматься круглогодично.

Тамбовский полк: Минобороны развернет новый военно-транспортный авиакластер
Местный аэродром станет крупной авиационной базой «грузовиков»

В июне министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проверил арсеналы хранения вооружения и процесс выполнения гособоронзаказа в Омской области. Он побывал на предприятии оборонно-промышленного комплекса по производству танков и тяжелых огнеметных систем и проверил ход выполнения государственного оборонного заказа.

В марте министр Шойгу проверил работу военно-строительного комплекса Минобороны РФ по восстановлению инфраструктуры Донбасса. Ему показали построенные военными строителями многофункциональный медицинский центр, республиканский спасательный центр МЧС и новый микрорайон из 12 пятиэтажных жилых домов.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023