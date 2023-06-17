Шойгу проинспектировал производящее танки предприятие в Омской области

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проверил арсеналы хранения вооружения и процесс выполнения гособоронзаказа в Омской области. Об этом в субботу, 17 июня, сообщило Минобороны России.

Сергей Шойгу побывал на предприятии оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Омской области по производству танков и тяжелых огнеметных систем и проверил ход выполнения государственного оборонного заказа. Руководитель предприятия сообщил, что благодаря оптимизации производственных мощностей удалось за несколько месяцев увеличить объем продукции в разы.

Министр обороны обратил особое внимание на защищенность бронетехники во время ее транспортировки в зону спецоперации на Украине и строгое соблюдение графика гособоронзаказа. Начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны РФ генерал-майор Александр Шестаков отчитался, что техника надежно защищена, уже погружена на железнодорожные платформы и готова к отправке.

«Мы также создали запас для наших формирований. Это партия дополнительно к ним», — добавил Александр Шестаков.

Помимо этого, Шойгу побывал на базах резерва и в арсеналах региона и провел проверку военной техники, которую ремонтируют и подготавливают к отправке в зону спецоперации. Начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Николай Паршин доложил, что с этой базы уже отправлено более 4 тыс. различных артиллерийских установок, а в скором времени планируется подготовить и направить еще свыше 700 единиц вооружения.

Ранее, 11 июня, вице-премьер России, глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что предприятия российского ОПК на сегодняшний день выполняют гособоронзаказ практически на 100%. По его словам, графики, которые были утверждены на 2023 год, где-то идут даже с опережением.

Премьер-министр России Михаил Мишустин 31 мая сказал, что ОПК во много раз увеличил выпуск продукции для нужд спецоперации по защите Донбасса. По его словам, идет непрерывное совершенствование образцов вооружения и техники. Мишустин поблагодарил за это тех, кто трудится на оборонных заводах.

26 апреля Мишустин предупредил, что любые отступления от сроков поставок вооружений в войска недопустимы. Глава правительства отметил, что ранее были приняты меры по расширению производственных мощностей ОПК.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.