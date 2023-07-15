Роналду стал мировым рекордсменом по зарплате среди спортсменов

Португальский футболист Криштиану Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом в мире в 2023 году. Об этом в пятницу, 14 июля, сообщили на сайте Книги рекордов Гиннеса.

«Рекордный доход Роналду состоит из $46 млн доходов на поле и $90 млн за пределами поля», — говорится в публикации организации. За период с 1 мая 2022 года по 1 мая 2023 футболист заработал $136 млн до вычета налогов.

Предыдущий рекорд в $130 млн принадлежал аргентинцу Лионелю Месси.

Ранее, 2 июня, стало известно, что Криштиану Роналду заявил о намерении продолжить играть за саудовский клуб в следующем сезоне. По его словам, в следующие пять лет саудовская лига войдет в пятерку лучших в мире. В настоящий момент контракт с 38-летним игроком рассчитан до лета 2025 года.



Кроме того, сообщалось, что стоимость капитана сборной Португалии по футболу Роналду упала. Согласно порталу Transfermarkt, знаменитый футболист теперь стоит $15 млн.