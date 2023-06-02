Роналду останется в «Аль-Насре» на следующий сезон

Португальский нападающий ФК «Аль-Наср» Криштиану Роналду заявил о намерении продолжить играть за саудовский клуб в следующем сезоне. Также футболист высказал намерение завоевать чемпионский трофей.

«Я ожидал выиграть трофей в этом году, но мы не смогли. Однако я настроен позитивно и уверен, что все поменяется, так как мы идем в правильном направлении. <…> Я счастлив и хочу продолжать играть здесь. Думаю, в следующие пять лет саудовская лига войдет в пятерку лучших в мире», — рассказал игрок в интервью YouTube-каналу чемпионата Саудовской Аравии в четверг, 1 июня.

По его словам, он продолжит играть за клуб до завершения своего личного контракта, пишет сайт kp.ru. Контракт с 37-летним игроком рассчитан до лета 2025 года, уточняет телеканал «Звезда».

В минувшем сезоне «Аль-Наср» занял вторую строчку в чемпионате Саудовской Аравии, уступив пять очков ФК «Аль-Иттихад».

В мае появилась информация, что Роналду недоволен местной инфраструктурой, которая «далека от стандартов современного общества», и хочет покинуть клуб, отмечает телеканал «360».

В связи с этим, по данным источника из окружения спортсмена, он будет искать возможность перейти в европейский клуб или оказаться в другом регионе.

Согласно регламенту ФИФА, при расторжении контракта без уважительной причины Роналду придется выплатить «Аль-Насру» компенсацию, а также ему на четыре месяца запретят участвовать в официальных матчах, сообщает НСН.

38-летний Роналду — пятикратный обладатель «Золото мяча». С начала карьеры он играл за португальский «Спортинг», английский «Манчестер Юнайтед», испанский «Реал» и итальянский «Ювентус». Пять раз футболист выигрывал лигу чемпионов, три раза становился чемпионом Англии, по два раза — чемпионом Испании и Италии. В составе сборной Португалии Роналду выиграл чемпионат Европы (2016) и Лигу наций (2018/19).

Роналду перешел в «Аль-Наср» в декабре 2022 года, подписав двухлетний контракт. Его зарплата составляет €200 млн в год, пишет RT. В текущем сезоне он сыграл за команду 17 матчей, забил 14 мячей и отдал две результативные передачи.