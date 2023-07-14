Режим ЧС ввели в Чувашии из-за засухи

В Чувашии ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за почвенной засухи. Об этом сообщил губернатор региона Олег Николаев в пятницу, 14 июля.

«По предварительной оценке, пострадали посевы на площади 4,1 тыс. га, сумма ущерба составляет более 211,2 млн рублей», — написал он в Telegram-канале.

По информации Николаева, в период вегетации с 8 по 20 июня запас продуктивной влаги в пахотном слое почвы составил менее 10 мм. В связи с засухой режим ЧС уже введен в четырех муниципальных округах: Канашском, Козловском, Урмарском и Янтиковском.

Минсельхозу региона поручили разработать план по снижению размера ущерба, отмечает «Газета.Ru».

Ранее, 23 июня, стало известно, что урожай зерновых на площади более 1,7 тыс. га пострадал в Карабудахкентском районе Дагестана во время прошедших сильных дождей с градом. В результате непогоды также были повреждены виноградники, сады и теплицы.