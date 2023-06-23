В Дагестане из-за сильного града пострадало более 1,7 тыс. га урожая зерновых

Урожай зерновых на площади более 1,7 тыс. га пострадал в Карабудахкентском районе Дагестана во время прошедших сильных дождей с градом. Об этом 23 июня сообщили в пресс-службе правительства региона.

Уточняется, что пострадали шесть сел.

«Пострадали посевы зерновых культур на площади 1725 га, повреждены также виноградники, сады, теплицы», — говорится в сообщении правительства Дагестана в Telegram-канале.

Для оценки ущерба в район выехал глава минсельхоза региона Мухтарбий Аджеков.

В выходные в Дагестане прошли ливневые дожди с градом. В некоторых муниципалитетах повреждены дома и дороги.

По данным регионального ГУ МЧС, 23 июня в Дагестане вновь ожидаются сильные дожди, ливни с грозой, градом и усилением ветра до 20 м/с.