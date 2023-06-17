На Дагестан обрушился град размером с куриное яйцо

На Буйнакский район Дагестана 17 июня обрушился сильный град.

Местные жители в соцсетях делятся фото и видео града. На кадрах видно, что град размером с небольшое куриное яйцо.

Отмечается, что из-за непогоды разбиты стекла у автомобилей, повреждены деревья.

По информации ЕДДС, жалоб и звонков от жителей Буйнакска не поступало.

Ранее, 8 июня, на Владивосток обрушились мощный ливень и ураганный ветер. Люди публиковали кадры, на которых видно, что затопило дороги, а ветер снес стенды.