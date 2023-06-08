На Владивосток обрушились мощный ливень и ураганный ветер

Настоящий погодный коллапс происходит в эти минуты во Владивостоке. В четверг, 8 июня, на город обрушились ураганный ливень и мощный ветер, гремит гром и сверкает молния.

Пользователи социальных сетей публикуют фото и видео происходящего, пишет ИА PrimaMedia. На кадрах можно увидеть, что затопило дороги, а ветер буквально сносит стенды и дорожные знаки.

Так, мощные порывы ветра снесли стенды фотовыставки на улице Адмирала Фокина в центре города. Как отмечает Vostokmedia, несмотря на тяжесть и устойчивость металлической конструкции, она фактически «пала» перед лицом непогоды.

Также горожан интересует, как добираться домой с работы. Некоторые рассчитывают переночевать на рабочем месте, так как ливни охватили весь город.

Днем ранее во Владивостоке произошла авария на теплотрассе. Без воды остались 146 многоквартирных домов, в которых живут более 23 тыс. человек.