Из-за аварии на теплотрассе во Владивостоке без воды остались 23 тыс. человек
Во Владивостоке из-за аварии на теплотрассе прекращено горячее водоснабжение 146 многоквартирных домов, в которых живут более 23 тыс. человек. Об этом 7 июня сообщается в Telegram-канале прокуратуры Приморского края.
Авария на участке магистральной сети теплоснабжения произошла около 14:00 (7:00 мск). Из-за нее подтопило придомовые территории и проезжую часть в районе площади Луговой.
«Выявлены факты просадок грунта в местах заложения подземных участков сети, повлекшие повреждения припаркованных транспортных средств», — сообщает прокуратура.
На место выехали сотрудники надзорного ведомства. Они планируют оценить, как содержались, эксплуатировались и обслуживались сети.
Сейчас на месте проводятся восстановительные работы.
Крупная коммунальная авария в начале июня произошла в Саратове. В Ленинском районе города горожане три дня оставались без водоснабжения. Прорыв водопровода произошел на улице Лунной у дома, в котором проживают 300 семей.