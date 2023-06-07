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Из-за аварии на теплотрассе во Владивостоке без воды остались 23 тыс. человек

Прокуратура: из-за аварии во Владивостоке горячей воды нет в 146 домах с населением 23 тыс. человек
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Фото: прокуратура Приморского края
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Во Владивостоке из-за аварии на теплотрассе прекращено горячее водоснабжение 146 многоквартирных домов, в которых живут более 23 тыс. человек. Об этом 7 июня сообщается в Telegram-канале прокуратуры Приморского края.

Авария на участке магистральной сети теплоснабжения произошла около 14:00 (7:00 мск). Из-за нее подтопило придомовые территории и проезжую часть в районе площади Луговой.

«Выявлены факты просадок грунта в местах заложения подземных участков сети, повлекшие повреждения припаркованных транспортных средств», — сообщает прокуратура.

На место выехали сотрудники надзорного ведомства. Они планируют оценить, как содержались, эксплуатировались и обслуживались сети.

Сейчас на месте проводятся восстановительные работы.

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Крупная коммунальная авария в начале июня произошла в Саратове. В Ленинском районе города горожане три дня оставались без водоснабжения. Прорыв водопровода произошел на улице Лунной у дома, в котором проживают 300 семей.

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