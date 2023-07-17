Эксперты подсчитали автомобили необычных цветов на российском рынке

Аналитики проанализировали количество автомобилей неординарных цветов на российском рынке. Как оказалось, авто необычных расцветок составляют лишь 8% от общего количества объявлений, представленных на платформе «СберАвто», сообщает пресс-служба сервиса.

По словам аналитиков, ровно половина предложений о продаже авто самого редкого цвета ― пурпурного ― Chery, а самая распространенная модель в этом цвете ― кроссовер Chery Tiggo 8 Pro.

Золотой оттенок свойственен японским Nissan ― на авто компании приходится 15% от всего числа предложений. Кроме того, широко распространен золотой цвет среди Lada и Toyota (по 13%), а также Renault (8%). Самый популярный автомобиль золотистой расцветки ― внедорожник Nissan X-Trail.

Что касается желтых авто, то здесь лидерство (23%) удерживают автомобили Kia. По 9% желтых автомобилей приходятся на Volkswagen и Hyundai, а также в желтом цвете довольно часто можно увидеть Opel (7%). Самый популярный автомобиль золотистой расцветки ― субкомпакт Kia Picanto.

Фиолетовые машины чаще всего распространены среди Nissan (21%), а особенно среди кроссоверов Qashqai. Также баклажановый цвет свойственен таким маркам, как Lada (16%) и Hyundai (13%).

Автомобили оранжевого цвета наиболее часто можно заметить среди Lada (22%) ― в частности, LADA Vesta. Кроме того, аналитики отметили присутствие оранжевых KIA (17%) и Renault (14%).

Согласно исследованию, голубые авто чаще всего попадаются среди Chery и Hyundai (по 9%), Kia и Lada (по 8%), а также Ford (6%). Наиболее часто на российском рынке встречаются голубые Chery Tiggo 7 Pro Max и Ford Focus.

Тем временем Lada занимает более трети (34%) от представленных на рынке зеленых авто благодаря внедорожникам Niva. Также зеленые автомобили свойственны таким брендам, как Renault (8%) и Hyundai (6%).

Ранее, 13 июля, аналитики выбрали Lincoln Navigator лучшим внедорожником в мире, который на сегодняшний день доступен в продаже. Эксперты создали рейтинг лучших внедорожников, исходя из таких показателей, как мощность, комфортабельность, богатство оснащения и интегрированность современных технологий.

По мнению авторов рейтинга, Lincoln Navigator обладает всеми необходимыми полноразмерному внедорожнику атрибутами: мощным и тяговитым шестицилиндровым двигателем, просторным салоном, вместительным багажником и богатым списком оснащения в базовой комплектации.