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Названы лучшие полноразмерные внедорожники в 2023 году

HotCars: Lincoln Navigator — лучший полноразмерный внедорожник в 2023 году
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Фото: Lincoln
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Аналитики выбрали Lincoln Navigator лучшим внедорожником в мире, который на сегодняшний день доступен в продаже, сообщает портал HotCars.

Эксперты создали рейтинг лучших внедорожников, исходя из таких показателей, как мощность, комфортабельность, богатство оснащения и интегрированность современных технологий.

По мнению авторов рейтинга, Lincoln Navigator обладает всеми необходимыми полноразмерному внедорожнику атрибутами — мощным и тяговитым шестицилиндровым двигателем, просторным салоном, вместительным багажником и богатым списком оснащения в базовой комплектации.

На втором месте расположился Cadillac Escalade, который отличается изысканным дизайном экстерьера и обширным количеством установленных современных технологий. Третье место занял Range Rover, который понравился экспертам за мощные силовые установки, элегантную внешность, а также эргономичный интерьер с использованием дорогих материалов.

Кроме того, в десятку лучших полноразмерных внедорожников вошли BMW X7, Jeep Wagoneer, Chevrolet Suburban, Mercedes-Benz GLS-Class, Chevrolet Tahoe, Ford Expedition и GMC Yukon.

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Ранее, 10 июля, китайский автопроизводитель Changan в ходе международной промышленной выставки в Екатеринбурге «Иннопром» представил седан Lamore, который в будущем доберется до российского покупателя. Changan Lamore оборудован полуторалитровым бензиновым турбодвигателем мощностью 170 л.с. в паре с семиступенчатой роботизированной трансмиссией с приводом на передние колеса.

Интерьер Lamore отличается овальным рулем, большим вертикальным экраном системы мультимедиа диагональю 13,2 дюйма наподобие дисплеев электрокаров Tesla. Всего производитель обещает россиянам четыре комплектации.

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