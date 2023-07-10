Реклама
Прямой эфир
Мир
Путин поздравил Мирзиёева с переизбранием на пост президента Узбекистана
Спорт
В Магнитогорске завершился третий этап ралли «Шелковый путь»
Мир
Переговоры Путина и Эрдогана назвали последней надеждой зерновой сделки
Происшествия
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 2 км
Мир
Матвиенко проводит встречу с главой ПК ВСНП Китая Чжао Лэцзи в Пекине
Мир
Путин провел телефонный разговор с Мирзиёевым
Общество
Очередь к Крымскому мосту со стороны Кубани выросла до 1,3 тыс. машин
Общество
Синоптик назвал сроки окончания ливней в Сочи
Мир
Гаврилов заявил о невозможности ведения переговоров с Украиной
Армия
В ДНР сообщили об изменении тактики ВСУ
Мир
В Азербайджане задержали планировавшего совершить теракт гражданина Афганистана
Мир
В Пекине началась встреча Матвиенко и Си Цзиньпина

Changan представил в России футуристический седан Lamore

0
Фото: Евгений Багдасаров
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Китайский автопроизводитель Changan в ходе международной промышленной выставки в Екатеринбурге «Иннопром» представил седан Lamore, который в будущем доберется до российского покупателя, сообщает 10 июля корреспондент «Известий».

По габаритам Lamore сопоставим с одноклассниками Chery Arrizo 8 и Dongfeng Shine Max: длина ― 4770 мм, ширина ― 1840 мм, высота ― 1440 мм. Внешне седан напоминает кроссоверы линейки Uni, которым свойственны выдвижные дверные ручки и единое для Uni оформление решетки радиатора.

Changan Lamore оборудован полуторалитровым бензиновым турбодвигателем мощностью 170 л.с. в паре с семиступенчатой роботизированной трансмиссией с приводом на передние колеса.

Интерьер Lamore отличается овальным рулем, большим вертикальным экраном системы мультимедиа диагональю 13,2 дюйма наподобие дисплеев электрокаров Tesla. Всего производитель обещает россиянам четыре комплектации.

Мечтать не вредно: чем интересен новый премиум-минивэн
Тест-драйв Voyah Dream PHEV

Ранее, 10 июля, Dongfeng Motor в ходе «Иннопрома» представил на российском рынке спортивный седан Shine Max. Седан оборудован полуторалитровым турбодвигателем мощностью 190 л.с. (320 Нм) в паре с семиступенчатым «роботом» с приводом на передние колеса.

Салон Dongfeng может похвастать 10,25-дюймовым дисплеем системы мультимедиа, цифровой панелью инструментов, адаптивным круиз-контролем, системой удержания в полосе и камерами кругового обзора.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023