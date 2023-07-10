Changan представил в России футуристический седан Lamore

Китайский автопроизводитель Changan в ходе международной промышленной выставки в Екатеринбурге «Иннопром» представил седан Lamore, который в будущем доберется до российского покупателя, сообщает 10 июля корреспондент «Известий».

По габаритам Lamore сопоставим с одноклассниками Chery Arrizo 8 и Dongfeng Shine Max: длина ― 4770 мм, ширина ― 1840 мм, высота ― 1440 мм. Внешне седан напоминает кроссоверы линейки Uni, которым свойственны выдвижные дверные ручки и единое для Uni оформление решетки радиатора.

Changan Lamore оборудован полуторалитровым бензиновым турбодвигателем мощностью 170 л.с. в паре с семиступенчатой роботизированной трансмиссией с приводом на передние колеса.

Интерьер Lamore отличается овальным рулем, большим вертикальным экраном системы мультимедиа диагональю 13,2 дюйма наподобие дисплеев электрокаров Tesla. Всего производитель обещает россиянам четыре комплектации.

Ранее, 10 июля, Dongfeng Motor в ходе «Иннопрома» представил на российском рынке спортивный седан Shine Max. Седан оборудован полуторалитровым турбодвигателем мощностью 190 л.с. (320 Нм) в паре с семиступенчатым «роботом» с приводом на передние колеса.

Салон Dongfeng может похвастать 10,25-дюймовым дисплеем системы мультимедиа, цифровой панелью инструментов, адаптивным круиз-контролем, системой удержания в полосе и камерами кругового обзора.