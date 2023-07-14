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В Китае казнили отравившую детей воспитательницу детского сада

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Фото: Global Look Press/Huang Zongzhi
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В городе Цзяоцзо в китайской провинции Хэнань казнили воспитательницу детского сада Ван Юнь, которая отравила 25 детей. Об этом 14 июля сообщил портал The Paper.

39-летняя женщина была казнена днем ранее. Информацию об этом подтвердил также родитель одного из пострадавших воспитанников.

Массовое отравление детей произошло в марте 2019 года. Полиция выяснила, что Ван Юнь добавила нитрит натрия в кашу дошкольников, сообщает «Газета.Ru».

В результате пострадали 25 детей. Один из них скончался через 10 месяцев лечения.

В ходе расследования выяснилось, что Ван Юнь таким образом хотела отомстить своему коллеге, с которым у нее случился конфликт. До этого она уже поступала так со своим мужем после бытовой ссоры.

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Ван Юнь была приговорена к казни судом первой инстанции. В дальнейшем приговор подтвердил верховный народный суд КНР.

Ранее, 14 апреля, сообщалось, что власти Китая вынесли смертный приговор в отношении американца Марка Свидана за хранение наркотиков. Суд промежуточной инстанции города Цзянмэнь отклонил апелляцию и оставил в силе решение судей, которые приговорили гражданина США к казни с отсрочкой исполнения наказания на два года.

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