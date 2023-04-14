Власти Китая казнят гражданина США из-за хранения наркотиков

Власти Китая вынесли смертный приговор в отношении американца Марка Свидана за хранение наркотиков. Об этом 13 апреля сообщило издание The Hill со ссылкой на Госдепартамент США.

Суд промежуточной инстанции Цзянмэнь в КНР отклонил апелляцию и оставил в силе решение судей, которые приговорили гражданина США к казни с отсрочкой исполнения наказания на два года.

«Мы разочарованы этим решением и будем продолжать настаивать на его немедленном освобождении и возвращении в Соединенные Штаты», — цитирует газета заместителя официального представителя Госдепа Веданта Пателя.

Известно, что Свидан находится в китайской тюрьме более 10 лет. Он был приговорен к смертной казни в 2018 году. В Вашингтоне неоднократно выражали обеспокоенность условиями его содержания, доступа к медобслуживанию, а также неспособности своевременно отправлять или получать почту.

Ранее, 10 января, в Китае Народный суд промежуточной инстанции города Чанчунь публично вынес смертный приговор бывшему члену партийного комитета министерства государственной безопасности, экс-генералу Лю Яньпину за получение взятки на сумму более 234 млн юаней (около $34 млн). Бывшему чиновнику вынесен приговор с отсрочкой исполнения на два года. Подсудимый признал свою вину и раскаялся.

В сентябре 2022 года, суд города Чанчунь приговорил экс-замминистра общественной безопасности КНР Сунь Лицзюня к смертной казни. Он обвинялся в получении взяток, манипулировании рынком ценных бумаг и незаконном хранении оружия.