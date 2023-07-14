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Белорусский BelGee Х50 заменит Geely Coolray на российском рынке

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Фото: «БелДжи»
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В Белоруссии собрали первую партию кроссоверов BelGee Х50, построенных по лицензии китайского автопроизводителя Geely. Теперь на белорусском и российском рынках кроссовер Geely Coolray заменит BelGee Х50, сообщает портал AV.by.

«Мы расширяем лицензию. Это будет наша ответственность за комплектующие авто. Надеюсь, что во втором полугодии будет бренд BelGee, где мы более активно сможем внедрять локализованные компоненты, сокращая сроки», ― заявил гендиректор белорусского завода Геннадий Свидерский.

Это значит, что компания «БелДжи», получив лицензию на локализацию Geely Coolray, может вносить изменения в конструкцию авто, локализовывать компоненты и создавать новые версии.

«То есть будет не только сварка, окраска, наша сборка, инсталляция, но будут еще и компоненты», ― заключил Свидерский.

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