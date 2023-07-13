Реклама
Прямой эфир
Мир
Краснов выразил заинтересованность в обмене опытом и лучшими наработками с Китаем
Армия
«Ростех» передал Минобороны РФ новую партию истребителей Су-35С
Общество
Комитет ГД одобрил поправку о введении серебряных медалей для выпускников
Общество
ОНК Москвы опровергла сообщения о нахождении Суровикина в «Матросской Тишине»
Общество
ФСБ задержала в Курской области передававших ВСУ сведения об объектах МО РФ
Экономика
Курс евро на бирже превысил 101 рубль
Общество
В Госдуме предложили отнести семьи с двумя детьми к многодетным
Недвижимость
В Москве выросло число новостроек с кладовками
Общество
В селе Шайдурихе ликвидировали открытое горение
Авто
На российский рынок вышел внедорожник Nissan X-Terra
Происшествия
Очевидцы сообщили о пожаре в районе Кунцевского рынка в Москве

На российский рынок вышел внедорожник Nissan X-Terra

0
Фото: Nissan
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На российском рынке стал доступен новый внедорожник Nissan X-Terra, ввезенный в страну по параллельному импорту. Цена на автомобиль начинается от 5 495 000 рублей, сообщает 13 июля «Российская газета».

Предназначенный для рынка стран Ближнего и Среднего Востока, X-Terra представлен в России в максимальной комплектации с кожаным салоном, 11-дюймовым дисплеем системы мультимедиа и камерой кругового обзора. Новинка оснащена 2,5-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 165 л.с. (241 Нм) в паре с 7-диапазонной автоматической трансмиссией.

Семиместный Nissan X-Tera, созданный на базе пикапа Navara, — полноприводный внедорожник, оборудованный электронной блокировкой заднего дифференциала и имитацией блокировок за счет тормозов, а также помощниками движения в гору и спуска с холма.

Восточный завоз: Россия стала крупнейшим импортером автомобилей из КНР
Каковы перспективы китайских автопроизводителей на российском рынке

15 июня российские дилеры бренда Jetour начали продажи среднеразмерного кроссовера Soueast DX8S. Цена на кроссовер начинается от 2,5 млн рублей. Soueast DX8S завезены в Россию тестовой партией, чтобы изучить спрос на модель на рынке. В дальнейшем DX8S может появиться на рынке под брендом Jetour.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023