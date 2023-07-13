На российский рынок вышел внедорожник Nissan X-Terra

На российском рынке стал доступен новый внедорожник Nissan X-Terra, ввезенный в страну по параллельному импорту. Цена на автомобиль начинается от 5 495 000 рублей, сообщает 13 июля «Российская газета».

Предназначенный для рынка стран Ближнего и Среднего Востока, X-Terra представлен в России в максимальной комплектации с кожаным салоном, 11-дюймовым дисплеем системы мультимедиа и камерой кругового обзора. Новинка оснащена 2,5-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 165 л.с. (241 Нм) в паре с 7-диапазонной автоматической трансмиссией.

Семиместный Nissan X-Tera, созданный на базе пикапа Navara, — полноприводный внедорожник, оборудованный электронной блокировкой заднего дифференциала и имитацией блокировок за счет тормозов, а также помощниками движения в гору и спуска с холма.

15 июня российские дилеры бренда Jetour начали продажи среднеразмерного кроссовера Soueast DX8S. Цена на кроссовер начинается от 2,5 млн рублей. Soueast DX8S завезены в Россию тестовой партией, чтобы изучить спрос на модель на рынке. В дальнейшем DX8S может появиться на рынке под брендом Jetour.