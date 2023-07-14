Ученый допустил появление в России убивающего кошек штамма коронавируса

Кошачий коронавирус, из-за которого на Кипре погибли около 300 тыс. кошек, вполне может добраться и до России. Такое мнение в беседе с «Известиями» 14 июля высказал старший научный сотрудник кафедры иммунохимии Уральского федерального университета Михаил Болков.

Ранее газета Daily Mail написала, что 300 тыс. кошек погибли от кошачьего инфекционного перитонита, который является штаммом коронавируса.

«Это может быть новый подвид вируса или просто крупная локальная вспышка. Раз так много кошек погибло, то вирус очень сильный. Он вполне может добраться до России. Передается ли он не только через животных, но и через человека, и через какое время он окажется в нашей стране, зависит от конкретного вируса. Пока мы не знаем, когда именно началась вспышка, поэтому не можем этого рассчитать», — рассказал Болков.

В свою очередь, директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и биологии КФУ, член-корреспондент Академии наук РТ Альберт Ризванов сообщил, что инфекционный перитонит кошек, который вызывается коронавирусом, это достаточно известное заболевание.

«Это одна из ведущих причин гибели кошек от инфекций. На самом деле очень многие кошки, особенно в питомниках, серопозитивны, то есть у них есть антитела на этот коронавирус. И они даже могут быть носителями. Дело в том, что в отличие от COVID-19 это заболевание протекает у животных очень длительное время. То есть несколько недель может протекать вообще бессимптомно. Потому у кошек развивается слабость и потеря аппетита, ну и с развитием заболевания начинаются желудочно-кишечные симптомы, дыхательные проблемы и поражение нервной системы», — отметил Ризванов.

Он добавил, что проблема заключается в том, что до сих пор не разработана эффективная вакцина против данного заболевания, а у существующих вакцин есть побочные эффекты.

«И еще одна проблема — отсутствие именно ветеринарных препаратов для лечения заболевания. Они есть, но либо крайне дорогостоящие, либо не разрешены для применения на животных. И получается, что диагностика развита хорошо, но что с этим делать потом — непонятно, потому что официальных препаратов нет», — подчеркнул Ризванов.

5 мая глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что ВОЗ отменила статус пандемии COVID-19.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря 2019 года, после этого вирус стал распространяться в других странах. 11 марта 2020-го ВОЗ охарактеризовала распространение коронавируса в мире как пандемию.