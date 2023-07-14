Реклама
Прямой эфир
Мир
Лавров прибыл с визитом в Таиланд
Мир
Прокуратура Украины потребовала заключить митрополита Павла под стражу до сентября
Происшествия
Телеведущего Николая Дроздова госпитализировали в Москве
Мир
Эрдоган выразил надежду на продление зерновой сделки усилиями России и Турции
Общество
Мурашко заявил об отсутствии риска вспышки менингококковой инфекции в РФ
Авто
Представлены новые усиленные грузовики, пикапы и тягачи на базе Lada
Мир
Болгария передаст Украине сотню бронемашин в первом официальном пакете военной помощи
Армия
МО РФ сообщило о бесконтрольно дрейфующей украинской морской мине в Черном море
Мир
В Китае заявили о долге НАТО за бомбардировку посольства КНР в Югославии
Общество
В аэропорту Домодедово открыли новую двухуровневую эстакаду
Культура
В Японии вышел первый за десять лет аниме-фильм Хаяо Миядзаки
Экономика
Структура ГК «Черноголовка» завершила сделку по покупке производителя Pringles
Общество
СК потребовал ужесточить меру пресечения блогеру Лерчек и ее мужу
Сюжет:

Ученый допустил появление в России убивающего кошек штамма коронавируса

Ученый Болков: кошачий коронавирус, убивший на Кипре около 300 тыс. кошек, может добраться до России
0
Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Кошачий коронавирус, из-за которого на Кипре погибли около 300 тыс. кошек, вполне может добраться и до России. Такое мнение в беседе с «Известиями» 14 июля высказал старший научный сотрудник кафедры иммунохимии Уральского федерального университета Михаил Болков.

Ранее газета Daily Mail написала, что 300 тыс. кошек погибли от кошачьего инфекционного перитонита, который является штаммом коронавируса.

«Это может быть новый подвид вируса или просто крупная локальная вспышка. Раз так много кошек погибло, то вирус очень сильный. Он вполне может добраться до России. Передается ли он не только через животных, но и через человека, и через какое время он окажется в нашей стране, зависит от конкретного вируса. Пока мы не знаем, когда именно началась вспышка, поэтому не можем этого рассчитать», — рассказал Болков.

В свою очередь, директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и биологии КФУ, член-корреспондент Академии наук РТ Альберт Ризванов сообщил, что инфекционный перитонит кошек, который вызывается коронавирусом, это достаточно известное заболевание.

«Это одна из ведущих причин гибели кошек от инфекций. На самом деле очень многие кошки, особенно в питомниках, серопозитивны, то есть у них есть антитела на этот коронавирус. И они даже могут быть носителями. Дело в том, что в отличие от COVID-19 это заболевание протекает у животных очень длительное время. То есть несколько недель может протекать вообще бессимптомно. Потому у кошек развивается слабость и потеря аппетита, ну и с развитием заболевания начинаются желудочно-кишечные симптомы, дыхательные проблемы и поражение нервной системы», — отметил Ризванов.

Он добавил, что проблема заключается в том, что до сих пор не разработана эффективная вакцина против данного заболевания, а у существующих вакцин есть побочные эффекты.

«И еще одна проблема — отсутствие именно ветеринарных препаратов для лечения заболевания. Они есть, но либо крайне дорогостоящие, либо не разрешены для применения на животных. И получается, что диагностика развита хорошо, но что с этим делать потом — непонятно, потому что официальных препаратов нет», — подчеркнул Ризванов.

Запретный кот: питомцы могут заражать людей COVID-19
Нужно ли прививать домашних животных от коронавируса и сажать их на карантин в случае инфицирования

5 мая глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что ВОЗ отменила статус пандемии COVID-19.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря 2019 года, после этого вирус стал распространяться в других странах. 11 марта 2020-го ВОЗ охарактеризовала распространение коронавируса в мире как пандемию.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023