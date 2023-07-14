Судмедэксперт назвал неприемлемым случай хранения тел в гараже в Самаре

Случай хранения тел в самарском гараже является неприемлемым, неправильно это называть «частным моргом». Об этом «Известиям» 14 июля заявил бывший судмедэксперт Сергей Кладов, комментируя новость о том, как в городе были найдены два трупа, которые хранились в холодильнике с надписью «охлажденное мясо».

Он указал, в специальных помещениях для хранения тел умерших должны быть секционный зал для вскрытия, холодильные камеры с индивидуальными надписями и вентиляционная система. По словам эксперта, то, что организовали в самарском гараже, неэтично.

«Тела все должны находиться на каталках, если они в гробу, то должны в установленных каталках быть. Во-первых, это неэтично, а во-вторых, мы не знаем, какая там температура. Я увидел какие-то зеленого цвета холодильники», — сказал Кладов.

Так, эксперт отметил, что множество предписанных норм и правил по хранению тел умерших были нарушены.

«Это неприемлемо вообще. Причем не только в отдельном городе. Это связано с тем, что эта деятельность много лет назад лицензировалась. Чтобы заниматься этой деятельностью, любая ритуальная фирма должна была иметь набор помещений и условия», — подчеркнул Кладов.

Накануне блогер Ксения Штефан сообщила, что обнаружила тела пожилых людей в самарском гараже в холодильнике с надписями «мороженое» и «охлажденное мясо». Ранее ее подписчики пожаловались на работу нелегальных моргов в городе и передали один из адресов. В том месте блогер нашла гаражный бокс, внутри которого помимо похоронной атрибутики и был красный холодильник с надписями.

Следственное управление СК РФ по региону начало проверку по факту обнаружения тел.