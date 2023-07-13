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В Самаре тела двух людей обнаружили в холодильнике с надписью «охлажденное мясо»

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Фото: t.me/kseniyashtefan
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В Самаре тела двух людей были обнаружены в нелегальном морге в холодильнике с надписью «охлажденное мясо». Об этом в четверг, 13 июля, рассказала блогер Ксения Штефан, опубликовав доказательства в своем Telegram-канале.

Ранее подписчики блогера начали массово сообщать о работе в Самаре нелегальных частных моргов и передали ей адрес одного из них.

По адресу Штефан обнаружила гаражный бокс, внутри которого, помимо похоронной атрибутики, был красный холодильник с надписями «мороженое» и «охлажденное мясо», накрытый картонками.

«В холодильнике я обнаруживаю тела бабушки и дедушки. Они лежат друг на друге. Стеклянная дверца холодильника просто прикрыта кусками картона. Знают ли о таком хранении тел покойных их родные? Думаю, что нет», — прокомментировала находку блогер.

Следственное управление СК РФ по региону начало проверку по факту обнаружения тел двух человек в холодильнике для мяса.

«Проводится доследственная проверка в порядке ст. 144-145 УПК РФ («рассмотрение сообщения о преступлении»), информация уточняется», — сообщили «Известиям» в ведомстве.

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Ранее, 27 июля, под Санкт-Петербургом нашли сгоревшие останки человека. Местный житель выгуливал собаку в лесополосе в направлении деревни Дранишники, когда он обнаружил тлеющий полиэтиленовый пакет с человеческими останками внутри.

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